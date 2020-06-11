Жителям Подмосковья рассказали о трех способах голосования по конституции

Москва, 11 июня. Начиная с 25 июня жители Подмосковья смогут проголосовать за поправки в конституцию. Сделать это можно будет тремя способами, которые граждане выбирают самостоятельно. О безопасности на участках также можно не переживать, так как все меры защиты будут соблюдены.

Как отмечает глава избирательной комиссии Московской области Илья Березкин, голосование по поправкам назначено на 1 июля. Однако сделать свой выбор можно будет с 25 июня.

«Все дни, которые предшествуют этому дню, будут нетрадиционными днями голосования. Они будут вспомогательными днями, в которые гражданину можно будет проголосовать вне помещения, в помещении, около дома», — объясняет Березкин.

По его словам, это является расширением возможностей для голосования. Каждый гражданин может выбрать для себя наиболее удобный способ голосования. Можно даже пригласить члена избирательной комиссии к себе домой. При этом процедура голосования пройдет бесконтактно.

«Повесят вам на ручку двери пакет, в котором будет все необходимое, начиная от бюллетеня и заканчивая санитайзерами с масками. Вы абсолютно спокойно забираете это себе домой, знакомитесь с содержимым пакета, читаете поправки, предложенные к изменению, после этого голосуете», — приводит слова главы избиркома телеканал «360».

Также будет впервые использоваться вариант, при котором избирком приедет в удаленные населенные пункты и организует места для голосования.

«Третий метод — традиционный. Это когда вы в эти 5 дней можете просто прикрепиться к избирательному участку через «Мобильный избиратель», прийти на избирательный участок и проголосовать», — сказал Березкин.

При этом на участках будут предусмотрены все необходимые меры защиты, чтобы избежать распространения коронавируса. Каждый избиратель получит маску, перчатки и индивидуальную ручку. У всех граждан на входе будет измеряться температура. В помещениях каждый час будет проходить дезинфекция. Также на каждом участке будут находиться дежурные медики.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова отмечала, что ведомство не агитирует, а информирует граждан о предстоящем голосовании. Изменения в конституцию вступят в силу после голосования, если их поддержит большинство россиян. По данным ВЦИОМ, проголосовать по поводу поправок в конституцию намерены 67% россиян.

Напомним, что о необходимости внесения изменений в основной закон страны президент РФ Владимир Путин заявил еще в январе в ходе послания Федеральному собранию. Глава государства подчеркнул, что спустя годы после принятия нынешней конституции многое изменилось, и поправки, учитывающие это, давно назрели.