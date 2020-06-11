Российские ученые раскрыли негативные аспекты воспитания детей в гей-семьях

Москва, 11 июня. Российские исследователи пришли к выводу, что выросшие в ЛГБТ-среде дети не склонны разделять социальные роли своих родителей, в таких семьях у детей часто формируется внутренний конфликт.

Ранее издание «Медуза» опубликовало материал о воспитании детей в семьях, где родители имеют нетрадиционную ориентацию. СМИ сообщало о том, что ребенок, воспитанный геями, не отличается от других.

Как сообщают «Народные новости», российские исследователи поставили под сомнение данное утверждение. Их собственный разбор ЛГБТ-среды, анализ отношения гомосексуалистов к воспитанию детей показал, что ребенок в семье однополых партнеров не разделяет социальные роли обоих «родителей».

Ученые пришли к выводу, что однополые социальные родители в России не до конца осознают свои вербальные и поведенческие послания детям, а также специфику их социализации. Воспитание в таких парах приводит к внутреннему конфликту у ребенка.

Напомним, после публикации Федеральным агентством новостей ролика о необходимости закрепления понятия брака как «союза мужчины и женщины» в Конституции РФ пользователи начали активно высказываться на тему недопустимости усыновления и воспитания детей гомосексуальными парами в РФ.

В частности, председатель всероссийского движения «Матери России» Валентина Петренко выступила за то, чтобы у ребенка было понимание отца и матери, браки между представителями ЛГБТ-сообщества она назвала антиприродными.