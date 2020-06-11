Эксперты объяснили, почему однополые браки ведут к эволюционному кризису

Москва, 11 июня. Однополые браки, если распространить их на весь мир, могут привести к обширным демографическим и духовными кризисами вследствие невозможности реализации репродуктивной функции. Об этом пишет «ПолитЭксперт».

Издание цитирует исследование российских ученых «Однополый брак – тупиковая ветвь эволюции семьи и общества», в котором отмечается, что навязываемая Западом новая «норма» может вызвать самые негативные последствия в обществе. Эксперты отмечают, что брак всегда был регулируемой обществом формой взаимоотношений мужчины и женщины, целью которой изначально являлось рождение детей.

Однополый брак построен на других морально-этических нормах, которые не соответствуют этим критериям. Массовое внедрение однополых браков неизбежно приведет к демографическим кризисам мирового масштаба.

Кроме того, издание приводит мнение французского психолога Тони Антрелы. Он напомнил, что ребенок нуждается в разнополых родителях для полноценного развития.

«Отсутствие сексуальной двуполярности препятствует нормальному развитию детей, которые помещены в контекст подобных (однополых. – Прим. ФАН.) союзов. Им не хватает опыта материнства и отцовства», — заявил французский эксперт.

По его словам, вовлечение детей в гомосексуальные семьи фактически означает насилие над детьми.

Тема воспитания детей однополыми парами начала активно обсуждаться на фоне предлагаемой в Конституцию РФ поправки, закрепляющей брак как союз исключительно между мужчиной и женщиной. Дополнительное внимание к этому вопросу привлек ролик Федерального агентства новостей (ФАН), иллюстрирующий необходимость принятия этой поправки.

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