Актриса Яковлева объяснила свою эмоциональную реакцию на смертельное ДТП с Ефремовым

Москва, 11 июня. Актриса Елена Яковлева прокомментировала свое высказывание о том, что в автомобиле Михаила Ефремова якобы находился пассажир на момент совершения ДТП, который позже скрылся с места происшествия.

«Я тут сижу на даче в изоляции, вдруг узнаю, что такое с Мишей случилось. Мне звонят какие-то журналисты, рассказывают, что видели будто какой-то человек выскочил из машины, когда произошла авария, и бежал. И я как дура, эмоциональная артистка тут же: «Ах он, какой подлец! Как же он мог сбежать, если рядом сидел!» — объясняет Яковлева.

Она сознается, что сказала об этом на эмоциях. По ее словам, это является очередным подтверждением того, что артисты, в силу своей импульсивности, не должны ничего «брякать». Яковлева отмечает, что никому бы не пожелала того, что произошло с Ефремовым. Независимо от статуса и рода деятельности.

«Миша недавно похоронил мать. Потом умерла Галина Борисовна Волчек. Я видела его лицо на ее похоронах. Я такого лица, потерянного, одинокого, ну просто никакого, давно не видела. И мысли не возникло тогда, что он вот сейчас пойдёт немедленно и напьётся. Это огромная беда», — говорит актриса.

До этого Никита Михалков назвал устроившего ДТП Ефремова «звездным скотом». По мнению режиссера, «ослепленного безнаказанностью» артиста настиг «закономерный финал».

Ранее юрист Виолетта Волкова в ходе конференции Медиагруппы «Патриот» рассказала, какое наказание может получить Михаил Ефремов за смертельное ДТП в центре Москвы. По словам адвоката, согласно 58-й статье УК, актеру грозит реальный срок. Клинический психолог Михаил Хорс в ходе конференции отмечал, что единственным действенным методом, способным отучить водителей садиться за руль в нетрезвом виде, является лишение нарушителей водительских прав.