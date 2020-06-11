СМИ узнали, что Ефремов в день ДТП дважды посетил бар Ulysses

Москва, 11 июня. Актер Михаил Ефремов, устроивший в центре Москвы ДТП со смертельным исходом, мог в день аварии дважды посетить бар Ulysses. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, первый раз Ефремов прибыл в бар в 09.19 и пробыл там полчаса. Второй раз он зашел туда в 21.03 и покинул его 34 минуты спустя. Это подтверждается камерами видеонаблюдения.

Сотрудники бара утверждают, что Ефремов приезжал за едой на вынос, так как в соответствии с введенными на фоне пандемии коронавирусной инфекции ограничениями, есть и пить внутри бара нельзя. В заведении утверждают, что никаких правил с их стороны нарушено не было.

«Однако с их же слов, вечером они сказали Ефремову, что кухня уже не работает, и еду заказать не получится. Возникает вопрос: что тогда там делал артист 34 минуты, если не пил?», — задаются вопросом авторы канала.

Тем не менее, проверить, что делал Ефремов внутри бара, уже не получится, так как записи с внутренних камер наблюдения пропали.

Ранее глава парии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал решение суда оставить Ефремова под домашним арестом. По его словам, актера следовало бы отправить в СИЗО.

«Из-под домашнего ареста он сбежит за границу или напьётся и выпадет из окна. Наказание должно быть суровым — 12 лет колонии. Ефремов не первый раз пьяным сел за руль. Если бы у него раньше отобрали права, другой человек остался бы жив», — заявил Жириновский.

Напомним, что актер Михаил Ефремов, который в понедельник вечером спровоцировал крупное ДТП в центре Москвы, на камеру полицейским признал свою вину. Во время дачи показаний он заявил, что выпил перед тем, как сесть за руль.

Позднее стало известно, что водитель-курьер Сергей Захаров, пострадавший в аварии, скончался в больнице от внутреннего кровотечения в результате множественных переломов.