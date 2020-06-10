Сенатор Леонков призвал пожизненно лишать прав за вождение в нетрезвом состоянии

Москва, 10 июня. За неоднократное нарушение ПДД в состоянии алкогольного или наркотического опьянения нужно лишать водительских прав пожизненно, заявил сенатор Сергей Леонов.

В беседе с РИА Новости Леонов отметил, что лечение от алкогольной или наркотической зависимости дает долгосрочный результат только в том случае, если человек сам захочет вылечиться. В обратном случае «может произойти срыв».

По его мнению, наказание для водителей, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии, слишком мягкое.

«Если водителя остановили в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, первый раз его можно лишить прав на год, второй раз — на два года. А если уже третий раз — то пожизненно», — подчеркнул сенатор.

Необходимо также, по словам Леонова, улучшать взаимодействие между ведомствами. К примеру, передавать ГИБДД данные пациентов, проходящих лечение в клинике от зависимости. На время лечения действие водительских прав, по мнению сенатора, можно останавливать.

Напомним, ранее Таганский районный суд отправил заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова под домашний арест на два месяца по делу о смертельном ДТП. В среду в московской прокуратуре сообщили, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, поэтому актеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет. Московская полиция возбудила также уголовное дело о сбыте наркотиков, сообщали «Известия».

Комментируя поведение Ефремова, известный врач и телеведущий Александр Мясников подчеркнул, что любой человек, садящийся за руль нетрезвым, уже является преступником. В случае жертв в ДТП преступник становится убийцей.