Подозреваемый в краже открыл стрельбу в московском ТЦ

Москва, 10 июня. Мужчина, подозреваемый в краже, открыл стрельбу из травматического пистолета в торговом центре «Капитолий» в Москве.

Как сообщает Telegram-канал Mash, инцидент произошел вечером в среду в ТЦ «Капитолий» на Правобережной улице. Охранники остановили подозреваемого в краже мужчину. Стоя у кассы, мужчина достал травматическое оружие и выстрелил в одного из охранников, попав ему в руку.

Преступнику удалось сбежать. В торговый комплекс вызвали скорую помощь и полицию.

РБК со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве сообщает, что конфликт произошел между охранником и посетителем.

«В результате охранник получил телесные повреждения, доставлен в больницу. Второй участник доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Проводится проверка», — сообщили в полиции.

Информацию о стрельбе там не подтвердили.

В пресс-службе торговой сети «Ашан» уточнили, что информация о стрельбе сейчас проверяется. По их данным, мужчину задержали за то, что тот отказывался оплатить товары, съеденные и выпитые в торговом зале. На замечание охранника он отреагировал агрессивно.