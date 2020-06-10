Калининградские власти опровергли фейк литовских СМИ о масштабах пандемии в регионе

Калининград, 10 июня. Власти Калининградской области опровергли сообщения литовских СМИ о том, что коронавирус распространяется в регионе в 3 раза быстрее, чем в самой Литве. Как подчеркнул глава пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков, данные Вильнюса являются некорректными и несоответствующими действительности.

Напомним, что ранее портал DELFI, ссылаясь на мнение литовских экспертов, сообщил, что заболеваемость коронавирусом в Калининградской области превышает заболеваемость в Литве почти в 3 раза, связав это с большими потоками людей, которые прибывают в регион с остальной территории РФ.

«Эти заявления достаточно голословны, потому что никаких цифр эти эксперты не приводят. Кроме того, Литва — это отдельно взятая страна, а Калининградская область — субъект Федерации, и сравнивать в принципе субъект федерации с отдельной страной некорректно», — заявил Лысков.

По его словам, статистика по заражению коронавирусом в Литве, которая приводилась в материалах литовских СМИ, практически идентична той, которая фиксируется в Калининграде. Он отметил, что уже второй день подряд число вылечившихся почти в 2 раза превышает число новых инфицированных.

«Калининградская область была готова к пандемической волне гораздо больше, чем Литва, в том числе за счет подготовки и модернизации системы здравоохранения к чемпионату мира по футболу 2018 года», — заявил глава пресс-службы правительства Калининградской области.

Также он подчеркнул, что Калининград с 6 апреля приостановил железнодорожное сообщение с другими регионами РФ. Поэтому информация о завозе вируса из других частей России не состоятельна.

Согласно данным регионального оперштаба, с начала пандемии в Калининградской области обнаружено 1,9. тыс. инфицированных, скончались 32 пациента.

Ранее заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко отмечал, что граница России и Белоруссии будет открыта только тогда, когда пандемия коронавируса пойдет на реальную убыль, это может произойти в ближайшее время. Напомним, что Россия прекратила авиасообщение с другими странами еще 27 марта.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в свою очередь сообщала, что среднесуточный темп прироста заболеваемости коронавирусом в России снизился до 1,7%. Она подчеркнула, что России удалось выполнить задачу по плавному вхождению в ситуацию с коронавирусом.