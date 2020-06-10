Путин оговорился и «создал» новое министерство

Москва, 10 июня. Российский президент Владимир Путин во время совещания по вопросам развития телекоммуникации и информационных технологий оговорился и упомянул несуществующее министерство – «Минэкономсвязи». Он случайно сослался на него в своей речи.

«По оценке Минэкономсвязи, <...> в 2020 году расходы хозяйствующих субъектов на информационно-коммуникационные технологии сократятся в среднем на 20 процентов», — заявил президент.

Отметим, что совещание проходило в формате видеоконференции. В нем участвовали члены правительства России, включая премьер-министра Михаила Мишустина, а также ряд представителей IT-отрасли РФ.

Напомним, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин продолжает принимать участие в совещаниях в дистанционном режиме. По словам представителя Кремля, это обусловлено необходимостью беречь главу государства на фоне распространения коронавирусной инфекции нового типа.

Напомним, власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань в конце декабря 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии COVID-19 во всем мире. В РФ были приняты меры для предотвращения распространения вируса. Власти регионов приняли решение закрыть развлекательные центры, кинотеатры, бары и рестораны. Школьники и студенты были переведены на дистанционное обучение, а многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленный режим работы. Сейчас региональные власти поэтапно снимают ограничения.