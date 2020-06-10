Британские диетологи рассказали, как сбросить вес за 14 дней после самоизоляци

Лондон, 10 июня. Британские диетологи из центра Cambridge Weight Plan дали советы, как сбросить вес за 14 дней после самоизоляции.

Как сообщает The Mirror, исследователи отметили, что почти половина жителей Великобритании набрала вес за время действия ограничительных мер, введенных на фоне пандемии коронавируса. Многие стали меньше двигаться, больше пить и заедать стресс вредной пищей.

Чтобы быстро вернуться, в форму диетологи советуют в первую очередь перестать заказывать еду и полуфабрикаты в ресторанах и готовить самостоятельно. Чтобы сбросить вес, по их словам, следует придерживаться средиземноморской диеты.

«Это значит, что нужно есть много нежирной белковой пищи: курицу, рыбу, яйца, фасоль и чечевицу. Готовить надо на оливковом масле. Также стоит включить в свое меню больше фруктов, овощей и сложных углеводов, например, цельнозерновой хлеб», — цитирует Лента.ру диетолога Линду Фостер.

Как уточнила специалист, перечисленные продукты помогают наполнять тело энергией и притуплять чувство голода, а фрукты и овощи предотвратят обезвоживание. Она также посоветовала есть больше овощей, чем фруктов, но совсем отказаться от картофеля.

Для достижения результата следует потреблять достаточное количество воды, чая, травяных отваров и кофе и полностью отказаться от алкоголя, сладостей и избыточного потребления соли.

Ранее американские ученые пришли к выводу, что регулярные умеренные нагрузки намного полезнее для здоровья, чем интенсивные тренировки. Особенно это касается людей старшего возраста и лиц с хроническими заболеваниями. Ученые подчеркнули, что именно умеренная физическая активность позволяет поддерживать форму. А экстремальные нагрузки может выдерживать только молодой организм. То же самое касается и в случае с быстрым похудением — жесткая диета подходит не всем.