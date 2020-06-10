Порошенко прорвался к генпрокурору Украины и устроил скандал на русском языке

Киев, 10 июня. Экс-президент Украины Петр Порошенко, подозреваемый по делу об издании незаконного приказа главе Службы внешней разведки (СВР), прорвался в кабинет генпрокурора Ирины Венедиктовой и устроил там скандал, при этом используя русский язык, а не «мову». Видеоролик размещен на странице Klymenko Time в Facebook.

На кадрах отчетливо видно, как соратники Порошенко из его партии «Европейская солидарность» пытаются вслед за ним прорваться в кабинет генерального прокурора. После того, как бывший президент со своей свитой все-таки проник в кабинет, Венедиктова сказала, что им придется подождать, так как у нее сейчас состоится встреча со швейцарским послом.

«Нет! Вы нас уже маринуете 20 минут», — был возмущен Порошенко, начав эмоционально спорить с Венедиктовой на русском языке.

Как утверждает бывший глава государства, он пришел к генпрокурору с целью лично получить подозрение. В ближайшее время Генпрокуратура подаст ходатайство в суд об избрании меры пресечения Порошенко. При этом отмечается, что речи о содержании под стражей пока не идет.

Напомним, что ранее Петр Порошенко официально стал подозреваемым по уголовному делу о назначениях в Службе внешней разведки. По данным следствия, экс-президент побудил действующего главу СВР к превышению служебных полномочий. Экс-глава Украины вынудил назначить Сергея Семочко заместителем главы ведомства, отмечает RT.

Порошенко в свою очередь обвинил действующего президента Украины Владимира Зеленского в преследовании украинской оппозиции и двойных стандартах правосудия. По его словам, Зеленский «находится в отчаянии», так как его действия «противоречат европейским ценностям и европейскому курсу Украины».