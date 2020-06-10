Адвокат Добровинский рассказал, почему отказался защищать Ефремова

Москва, 10 июня. Адвокат Александр Добровинский рассказал, почему решил бесплатно помочь семье Сергея Захарова, который погиб в ДТП, устроенном актером Михаилом Ефремовым.

«У меня было одно условие, которое я сразу выдвинул: что я могу взяться за это дело только на безвозмездной основе, то есть бесплатно. Это предложение было принято семьей [Захарова]», — рассказал Добровинский на стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу».

Он сообщил, что вскоре после ДТП с ним связался кто-то из окружения Ефремова, предложив стать защитником актера. Добровинский заявил, что даже не стал разговаривать с этим человеком.

«Причина важнейшая: я знаю, как это дело решить в пользу Ефремова. Знаю. Собственно, поэтому и отказался. Зная, как решить это дело в пользу Ефремова, и когда мне вдруг, совершенно неожиданно поступило предложение от семьи и мы договорились, что будем работать вместе — я стану их представителем, их адвокатом, вот это мое знание толкнуло меня на то, что я должен это предложение принять», — объяснил он.

Адвокат предположил, что защитник Ефремова, вероятно, решит защищать своего клиента тем же методом, который мог бы использовать сам Добровинский – что облегчит задачу представителя семьи Захарова в суде.

Ранее заместитель председателя Госдумы Игорь Лебедев напомнил, что уголовный кодекс не делит граждан на «известных и неизвестных» и является единым для всех. Он подчеркнул, что Ефремов должен ответить перед законом на равных основаниях.

«Перед законом все равны, доигрался Михаил Ефремов. Всем известно о его не совсем стабильном поведении в отношении алкоголя в последнее время. Как артист, Ефремов одаренный, всегда приятно смотреть спектакли и кино, но есть и другая сторона медали. Как простой человек, он совершил преступление и должен понести наказание», — отметил Лебедев.

Напомним, 8 июня Ефремов спровоцировал ДТП в центре столицы, в результате которого погиб человек. Позднее стало известно, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы. 9 июня Таганский суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.