Мясников назвал Ефремова убийцей, не заслуживающим сочувствия

Москва, 10 июня. Известный врач и телеведущий Александр Мясников считает, что виновник смертельного ДТП актер Михаил Ефремов не заслуживает сочувствия.

В программе Андрея Малахова «Прямой эфир», комментируя пьяную автокатастрофу, Мясников подчеркнул, что любой человек, садящийся за руль нетрезвым, уже является преступником. В случае жертв в ДТП преступник становится убийцей.

По его словам, сторонники Ефремова могут сколько угодно рассуждать о его раскаянии, однако его многолетнее пьянство ставит точку в вопросе сочувствия.

«Я так понимаю, он злоупотребляет алкоголем долгое время, и для него нормально садиться за руль пьяным. Вопрос, как ему раз за разом люди позволяли такое. То, что он никого не убил раньше — вопрос случайности. Он все это время был потенциальным убийцей — мы можем проверить, как давно он злоупотребляет», — заявил доктор Мясников.

Телеведущий отметил, что подобная авария могла случить гораздо раньше. Кроме того, он убежден, что Ефремов в нарушение карантина отправился в бар не из-за некого «порыва души творческого человека». Это проявление многолетнего образа жизни артиста.

Во вторник Таганский районный суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца, до 9 августа. Позднее в пресс-службе уточнили, что суд не стал принимать решение об аресте актера, поскольку не имеет права избирать меру пресечения более жесткую, чем об этом ходатайствует следствие. Сам Ефремов во время заседания полностью признал свою вину, передавал RT.

В среду в московской прокуратуре сообщили, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, поэтому актеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет. Главное управление МВД по Москве сообщило, что в рамках расследования дела Ефремова было также возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков.

Ранее публицист и политический консультант Эдуард Багиров назвал Ефремова клиническим алкашом и жестко осудил за то, что тот позволил себе сесть за руль в нетрезвом виде. По мнению Багирова, новые условия проживания пойдут Ефремову на пользу, поскольку теперь в его жизни не будет «ни бухла, ни руля».

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн отметил, что ни разу не видел актера в трезвом состоянии. Специалист добавил, что мог бы помочь ему в преодолении зависимости, но никто по вопросу лечения артиста не обращался.