Воробьев рассказал, когда в Подмосковье откроют ТЦ и летние веранды

Москва, 10 июня. Торговые центры и летние веранды кафе и ресторанов в Подмосковье могут быть открыты уже перед выходными 12-14 июня, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Нам осталось открыть торговые центры и летние веранды (кафе и ресторанов. — Прим. ФАН). Мы к этому готовимся. Хотим это сделать уже перед выходными, ведем консультации с санитарным врачом», — сообщил Воробьев.

Губернатор Подмосковья подчеркнул, что власти региона учитывают «индекс репродукции» коронавируса при рассмотрении вопроса о снятии ограничений.

«Внимательно изучаем цифры, чтобы дать возможность и экономике, и сфере услуг вернуться к нормальной жизни», — отметил глава региона.

Ранее RT отмечало, что в Московской области продолжат раздавать бесплатные медицинские маски малообеспеченным пенсионерам и семьям с низким уровнем дохода. Средства индивидуальной защиты привозят неработающим пенсионерам, получающим региональную социальную доплату к пенсии, а также семьям, получающим доплаты до прожиточного минимума и детские пособия.

Напомним, что Московская область находится на втором месте после столицы по числу инфицированных в России, однако ситуация в регионе начала улучшаться. Число выздоровевших за сутки впервые превысило число заразившихся и составило 747 человек против 735 соответственно. Карантинные меры были приняты в Подмосковье 13 марта. С мая некоторые ограничения начали постепенно снимать, например, открылись парикмахерские, салоны красоты и бани.