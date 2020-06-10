Адвокат Горгадзе призвал не дать Ефремову избежать наказания за смертельное ДТП

Москва, 10 июня. Устроившего ДТП со смертельным исходом актера Михаила Ефремова может ожидать до 12 лет лишения свободы, заявил адвокат Шота Горгадзе. Ранее стало известно, что артист находился за рулем машины не только в состоянии алкогольного, но и наркотического опьянения.

По словам Горгадзе, новые обстоятельства дела могут привести к тому, что актер получит более серьезное наказание, которое предусмотрено четвертой частью статьи 264 УК РФ. При этом, если экспертиза докажет, что Ефремов не отдавал отчета своим действиям, то уголовную ответственность с него могут снять, отправив на лечение.

«Суд по совокупности уже должен вынести приговор, но для начала дело должно дойти до суда. Потому что, если будет освидетельствование, и я знаю, что оно вроде как уже назначено, у психолога или психиатра о состоянии Ефремова, если вдруг выяснится, что он не отдавал отчета и страдал какими-то заболеваниями, с него может быть снята уголовная ответственность и он может пройти определенный период лечения. И, если честно, мне бы этого не хотелось. Меня, как гражданина, не только, как адвоката, возмущает его поведение, приведшее к смерти Сергея Захарова», — приводит Nation News слова Горгадзе.

Ранее сообщалось, что очень многие потребовали не делать Ефремову никаких скидок, и как следует наказать артиста за езду в пьяном виде и смерть человека.

«Хочу напомнить, что Ефремов – в первую очередь убийца. Остальное не имеет значения. Еще вчера он был замечательным актером, талантливым, обаятельным, «жизнерадостным пьяницей», как он себя называл. Сегодня он опасный убийца, который забрал жизнь у простого человека», — написал блогер Илья Варламов.

Напомним, в понедельник вечером Ефремов устроил ДТП в центре Москвы, когда за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречу и протаранил автофургон Lada. Водителя отечественной машины госпитализировали с серьезнейшими травмами. Через несколько часов после аварии он скончался в НИИ имени Склифосовского.

Погибшего звали Сергей Захаров и ему было 57 лет. В Москве он подрабатывал курьером, развозя продукты. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.