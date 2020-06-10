Женева, 10 июня. Всемирная организация здравоохранения заявила о необычно низких показателях смертности от коронавируса в России на фоне большого количества тестов. Об этом заявил глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

«В России осуществляется много тестов на коронавирус, и это тестирование проводится очень и очень быстро. В ситуациях, когда тестируется много людей можно видеть относительно низкий уровень смертности», — отметил Райан.

Он также добавил динамика распространения коронавирусной инфекции в России весьма схожа с ситуацией в европейских странах. При этом некоторые страны регистрировали смерть от COVID-19 в реальном времени, учитывая все случаи, при которых у больного был выявлен вирус.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее специалисты выяснили, что возбудителем заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество инфицированных во всем мире достигает 7,2 миллиона человек. От коронавируса погибло более 412 тысяч человек.

В России зафиксировано более 493 тысячи случаев, более шести тысяч человек умерли. 253 тысячи человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.