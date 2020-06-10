Анкара, 10 июня. Власти Турции объявили о восстановлении авиасообщения с несколькими государствами. С 10 июня на турецкие курорты смогут отправиться граждане Казахстана, Киргизии, Азербайджана, Украины и страны Балтии. Однако для граждан России турецкие курорты пока остаются закрытыми.

По предварительным данным, авиасообщение между Россией и Турцией может быть открыто в июле, однако точная дата пока не называется.

Ранее власти Турции сообщали о планах открыть туристический сезон для иностранцев в середине июня. При этом министр туризма и культуры Турции Мехмет Эрсой отмечал, что в страна готова начать прием российских туристов в июле. По его словам, у российских туристов не будут требовать справок, подтверждающих отсутствие коронавирусной инфекции.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает семи миллионов человек. Заболевание унесло жизни более 400 тысяч человек.

В России зарегистрировано более 493 тысячи случаев, более шести тысяч человек скончались. 253 тысячи человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.