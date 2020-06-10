Элеонору Митрофанову в Россотрудничестве может заменить Павел Шевцов

Москва, 10 июня. До возможного широко анонсированного назначения журналиста Евгения Примакова на должность главы Россотрудничества исполнять обязанности уходящей главы ведомства Элеоноры Митрофановой может заместитель Павел Шевцов. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал источник в правительстве, и второй источник, знакомый с процедурой назначения, подтвердил эту информацию.

У российской мягкой силы меняется руководитель

Митрофанова попрощалась с коллективом и анонсировала своей переход в МИД России. При этом вопрос о том, кто же сменит ее на посту руководителя федерального агентства пока остается открытым. По информации ФАН, до официального назначения новой кандидатуры обязанности руководителя будет исполнять один из четырех заместителей.

Как стало известно ФАН, 10 июня Митрофанова тепло простилась с коллективом агентства. Мероприятие прошло в здании ведомства на Воздвиженке. На своей станице в Facebook Элеонора Митрофанова написала: «Сегодня провела последнее совещание со своими сотрудниками. Замечательный коллектив. Завтра выхожу в МИД».

Пока неясно, кто же сменит ее на этом посту. Ранее сама Митрофанова сообщила СМИ, что новым главой Россотрудничества может стать Евгений Примаков — журналист-международник и депутат Государственной думы. Однако президентского указа пока нет, и, как рассказали ФАН два собеседника, знакомых с процессом принятия решений по этому вопросу, вести дела в федеральном агентстве будет вести один из ее заместителей в качестве временно исполняющего обязанности.

При этом речь не идет о Михаиле Брюханове, о котором ранее СМИ писали как о еще одном весьма вероятном претенденте на кресло главы ведомства. Скорее всего, работу по исполнению обязанностей руководителя возьмет на себя Павел Шевцов, назначенный заместителем Митрофановой в августе 2018 года.

Ранее он работал в Минэкономразвития — заместителем директора департамента экономического сотрудничества со странами СНГ, затем занимал должность заместителя торгпреда в Белоруссии, был исполнительным директором Московского областного регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», также занимал кресло проректора Российского государственного торгово-экономического университета.