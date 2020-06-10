В Совфеде объяснили, почему слова Зеленского о Крыме нельзя воспринимать всерьез

Москва, 10 июня. Член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что без «возвращения» полуострова под контроль Киева налаживание отношений с РФ якобы невозможно.

«Зеленскому прекрасно известно о том, что воссоединение Крыма с Россией является закономерным и отражает желания и чаяния самих крымчан», — подчеркнула Ковитиди.

Она отметила, что Зеленский лукавит, так как Киев «лишился права голоса и права на озвучивание подлинных национальных интересов», передает RT.

«Указанное заявление необходимо рассматривать исключительно как часть дежурной антироссийской конъюнктуры», — резюмировала сенатор.

Напомним, что Зеленский ранее заявил, что если Крым останется частью России, то будущие поколения украинцев и россиян не смогут нормально взаимодействовать. При этом украинский президент не смог сказать, сколько времени потребуется на восстановление отношений с РФ.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин после слов Зеленского о Крыме назвал единственный способ «вернуть» полуостров. Экс-глава МИД Украины не согласился с президентом и подчеркнул, что Москва добровольно от региона не откажется. По его словам, «Крым можно только отобрать».

Отметим, что Крым вернулся в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума. За воссоединение с РФ проголосовало абсолютное большинство жителей полуострова. Решение о проведении плебисцита последовало после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.