Составлен ТОП-7 звезд, отсидевших в тюрьме за пьяное вождение

Москва, 10 июня. Спровоцировавшему смертельное ДТП Михаилу Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В результате аварии, виновником которой является актер погиб человек. Представители либеральной общественности считают, что лишения свободы сроком до 12 лет является «слишком строгим наказанием». Однако некоторые знаменитости, оказывались за решеткой в результате куда менее серьезных преступлений, передает «ПолитРоссия».

Так, звезда боевика «Форсаж» Мишель Родригес несколько раз задерживалась правоохранителями за вождение в нетрезвом виде. В конечном итоге, суд назначил актрисе наказание в 240 часов исправительных работ.

Американская актриса, певица, фотомодель и дизайнер Пэрис Хилтон была задержана полицией в 2006 году за вождение в состоянии алкогольного опьянения. В 2007 году актрису несколько раз арестовывали за превышение скорости и управление автомобилем с аннулированными правами. Позднее суд приговорил Хилтон виновной к 45 дням тюремного заключения.

Американский сценарист Роджер Эйвери попал в ДТП, находясь в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля. В результате аварии погиб один из человек. В 2009 году суд приговорил Эйвери к одному году тюрьмы.

Американский актер Роберт Дауни-младший был арестован полицией за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. При этом у актера были при себе обнаружены наркотические вещества. Актеру удалось отделаться условным сроком. Однако позднее он трижды нарушил условия УДО, после чего был помещен под стражу на шесть месяцев.

Абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории Майк Тайсон трижды оказывался за решеткой. В 1992 году он получил шесть лет за изнасилование, а в 1998 году 3,5 месяца за нападение. В 2008 году Тайсон был задержан за вождение в состоянии наркотического опьянения и хранение запрещенных веществ. Суд приговорил спортсмена к суткам тюремного заключения, а также к 15 дням общественных работ и назначил ему три года испытательного срока.

Американская актриса Линдси Лохан была признана виновной в употреблении наркотиков и вождении в пьяном виде. Суд назначил актрисе наказание в виде одного дня тюремного заключения и 10 дней общественных работ с трехлетним испытательным сроком, который она нарушила. После этого актрису приговорили к 90 дням тюрьмы.

Канадский актер Кифер Сазерленд был задержан полицией в 2007 году за вождение автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Актер был отправлен в тюрьму на 48 дней.

Стоит отметить, что Михаил Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения в момент аварии, которая унесла жизнь человека. В отношении актера возбуждено уголовное дело, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

9 июня суд в Москве избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста до 9 августа. Решение суда вызвало волну негодования в обществе. Коллеги Ефремова осудили актера, а также выразили уверенность, что он должен быть отправлен в СИЗО.