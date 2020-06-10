Михалков назвал устроившего смертельное ДТП Ефремова «звездным скотом»

Москва, 10 июня. Режиссер Никита Михалков жестко отреагировал на смертельное ДТП в центре Москвы, спровоцированное актером Михаилом Ефремовым. По мнению режиссера, «ослепленного безнаказанностью» артиста настиг «закономерный финал».

«Ужасный, трагичный, несправедливый для семьи погибшего. К сожалению, абсолютно закономерный для ослепленных вседозволенностью и безнаказанностью звездных скотов финал», — заявил Михалков.

Актер Александр Панкратов-Черный считает, что к происшествию с участием Ефремова причастны и друзья артиста. Они не помешали ему сесть за руль в нетрезвом виде.

«Кто-то рядом был. Знали, что он за руль сядет. Не могли остановить? Не могли довезти до дома? Это наплевательское отношение к дружбе», — сказал Панкратов-Черный.

Ранее пресс-служба прокуратуры Москвы сообщила, что спровоцировавший смертельное ДТП актер Михаил Ефремов в момент аварии находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Актеру грозит тюремный срок от 5 до 12 лет.

Также «Известия» отмечали, что информация о том, что Ефремов якобы пытался свести счеты с жизнью через двое суток после ДТП не соответствует действительности. Поводом для предположений стал красный след на шее актера, на который обратили внимание на кадрах из зала суда.

Напомним, что 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовой автомобиль ВАЗ. Позднее водитель фургона скончался в больнице.

Лидер «Трезвой России» и член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» отмечал, что ситуация с Ефремовым оказалась очень показательной, так как у актера собрался «полный букет»: и летальный исход, и алкоголь и наркотики, и систематические нарушения по алкоголю в общественных местах. По его словам, общество будет внимательно следить за вынесением ему приговора.