Лидер «Трезвой России» призвал лишить Ивлееву водительских прав за пьяное вождение

Санкт-Петербург, 10 июня. Телеведущую и блогера Анастасию Ивлееву стоит лишить водительских прав за вождение в пьяном виде. Такое мнение выразил лидер проекта «Трезвая Россия» и член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

В среду он принял участие в онлайн-дискуссии на тему «Как избавить дороги от водителей-алкоголиков? Какое наказание должен понести актер-убийца Михаил Ефремов?».

В ходе обсуждения нашумевшего ДТП с участием заслуженного артиста России вспомнили и об известной ведущей, которая недавно села за руль после «глотка» шампанского. «Газета Кемерова» напоминает, что Ивлеева лично рассказала фанатам в Instagram, как сначала немного выпила, отмечая достижение в 17 миллионов подписчиков, а затем решила прокатиться на авто в качестве водителя.

«Да, стоит [лишить выпившую Ивлееву водительских прав]. Я считаю, что это моральное свинство. На 17-миллионную аудиторию так безалаберно пропагандировать такой безответственный и социально опасный образ жизни. Конечно, стоит. Мы не просто терпимо относимся к пьянству за рулем, мы халатно относимся к этой ситуации», — сказал Хамзаев.

Лидер «Трезвой России» отметил, что ситуация с Ефремовым оказалась очень показательной как для нетрезвых автомобилистов, так и для законодателей, поскольку у артиста собрался «полный букет»: и летальный исход, и алкоголь и наркотики, и систематические нарушения по алкоголю в общественных местах.