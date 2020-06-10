В России открываются новые железнодорожные маршруты в Крым

Москва, 10 июня. Минтранс РФ на летний период запускает дополнительные поезда в Крым из Кисловодска, Екатеринбурга и Петербурга, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

Министр транспорта Евгений Дитрих поручил Федеральному агентству железнодорожного транспорта организовать дополнительные поезда в Крым. В ведомстве отметили, что необходимость в этом появилась после того, как глава региона Сергей Аксенов объявил об открытии туристического сезона с 1 июля, что вызвало бурный рост продаж железнодорожных билетов.

К уже действующим маршрутам добавятся несколько новых: поезда «Таврия» свяжут Симферополь с Кисловодском и Екатеринбургом, а также Петербург с Евпаторией. Билеты на новые маршруты можно будет купить уже с 11 июня.

«Поезда будут курсировать с разной периодичностью не менее раза в неделю и следовать через крупные транспортные узлы страны», — уточнили в Минтрансе.

В ведомстве добавили, что во всех поездах будут соблюдаться рекомендованные меры, введенные на фоне пандемии коронавируса.

Напомним, 25 декабря прошлого года первый пассажирский поезд «Таврия» пересек Керченский пролив по Крымскому мосту и прибыл в конечный пункт назначения — Севастополь, преодолев 2741 километр за 43,5 часа. Из Москвы «Таврии» с вагонами купе и СВ следуют в Крым ежедневно с Казанского вокзала. Поезда из Северной столицы с плацкартными и купейными вагонами ежедневно отправляются с Московского вокзала.