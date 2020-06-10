В Сети высмеяли румынскую стратегию обороны, в которой Россия названа «врагом»

Москва, 10 июня. Согласно румынской стратегии обороны на ближайшие годы, Бухарест может признать Россию враждебной страной и угрозой для региона. Российские интернет-пользователи иронично отреагировали на выпад со стороны Румынии.

Напомним, что недавно была опубликована румынская национальная стратегия обороны на 2020-2024 годы. В ней говорится, что Бухарест встревожен наращиванием российского военного присутствия в Черном море, а действия Москвы называются «агрессивными».

Россияне категорично отреагировали на заявления Бухареста.

«Объявила блоха медведя врагом», — иронично отмечает Виталий Вашуков.

Некоторые интернет-пользователи считают, что Россия не должна реагировать на подобные выпады.

«К враждебно относящимся к нам государствам не надо относиться так же. Надо просто о них забыть. Не обсуждать, не торговать, не помогать. Просто забыть», — пишет пользователь по имени Сергей.

Он подчеркнул, что российская экономика от этого не пострадает. Как он отмечает, объемы требуемых вложений и отдача от них внутри своего же государства выше, чем торговля на внешнем рынке по ценам демпинга. Другие пользователи выступили с инициативой обложить румынские товары дополнительными пошлинами. Комментатор Sergey A предположил, что подобная стратегия обороны появилась потому, что жители Румынии забыли горькие уроки из истории.

«Под Воронежем их ничему не научило, а Сталинград поставил точку. Забылось, наверное», — пишет пользователь.

Ранее недоумение румынской стратегией выразил и российский сенатор Алексей Пушков. Он удивился, что несуществующую «агрессию» Москвы власти Румынии разглядели, а непосредственные военные вторжения и атаки США на другие государства предпочитают не замечать, приводят его слова «Известия». Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков также оценил национальную стратегию Румынии. По мнению сенатора, «на деле все точно наоборот». Цеков подчеркнул, что «действия России носят исключительно оборонный характер».