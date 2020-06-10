Вышедшие на работу 1 июля россияне получат повышенную оплату

Москва, 10 июня. Работающие 1 июля, в день голосования по внесению изменений в конституцию, получат повышенную оплату труда. Об этом сообщила глава социального комитета Совета Федерации Инна Святенко.

«За работу в день голосования предусмотрена оплата в повышенном размере. Граждане не должны потерять в оплате труда за июль», — объяснила Святенко.

Как напомнила сенатор, порядок оплаты труда в выходные и нерабочие праздничные дни регулируется 153-й статье Трудового кодекса России. Особенности оплаты связаны с тем, каким система установлена для работников.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова на совещании с главой государства предложила провести голосование 1 июля. Путин поддержал эту идею, отметив, что с юридической точки зрения эта дата выглядит безупречной. Указ о проведении всероссийского голосования 1 июля был подписан президентом в тот же день, передавал RT. Свое право проголосовать за поправки к конституции россияне смогут реализовать с 25 июня по 1 июля 2020 года. Решение растянуть голосование на неделю вызвано необходимостью обеспечить безопасность граждан в условиях пандемии коронавируса. Последний день голосования станет выходным.