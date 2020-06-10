Интерпол отказался от сотрудничества с Киевом по любым вопросам Крыма

Киев, 10 июня. Интерпол отказывается сотрудничать с Украиной по любым вопросам, связанным с Крымом, поскольку считает это политическим преследованием. Об этом заявил «прокурор» так называемой «Автономной Республики Крым» Игорь Поночовный.

По его словам, международная полицейская организация не хочет объявлять в розыск тех, кого Киев выставляет преступниками.

«Если говорить в общем, о нашем сотрудничестве с Интерполом, то в принципе, все, что касается Крыма, если так совсем обобщенно сказать, Интерпол не разыскивает. То есть у них есть такие моменты, как политические преследования, и любые преступления, совершенные оккупантами, представителями Российской Федерации в Крыму, они все это считают политическими преследованиями, что бы это ни было. Будь то преступление против основ национальной безопасности или это преступление о незаконных вооруженных формированиях, или общеуголовные преступления, но тем не менее, связанные с вооруженным конфликтом, они считают это политическими преступлениями, и розыск по ним не осуществляется», — сказал он в эфире программы «Вопрос национальной безопасности».

Украинские власти до сих пор продолжают считать Крым своей, но временно оккупированной территорией, и рассматривают фантомные варианты его возвращения, хотя в 2014 году субъект официально стал российским регионом по итогам референдума: за воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно.

В РФ неоднократно призывали руководство Украины отказаться от любых планов на полуостров, подчеркивая, что больше никакого отношения к нему страна не имеет.