Соловьев заявил, что с Ефремовым обошлись «излишне мягко», посадив под домашний арест

Москва, 10 июня. Телеведущий Владимир Соловьев назвал неадекватной меру пресечения в виде домашнего ареста для актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП.

В интервью «ПолитЭксперту» Соловьев заявил, что с Ефремовым обходятся «излишне мягко».

«Мне кажется, что эта мера неадекватна. Хотя я почитал мнения разных профессиональных адвокатов, которые говорят, что это существующая сейчас практика, и ситуация соответствует всем критериям. Но в силу значимости этого процесса и поведения Ефремова мне кажется не очень правильным решение отправить его под домашний арест. Я так очень корректно скажу. По-моему, с ним обходятся излишне мягко. Он этого не заслуживает», — заявил телеведущий.

Вечером в понедельник пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в грузовую «Ладу». Актер не пострадал, однако второй водитель Сергей Захаров получил тяжелые травмы и скончался в больнице, сообщали «Известия».

Во вторник Таганский районный суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца, до 9 августа. Позднее в пресс-службе уточнили, что суд не стал принимать решение об аресте актера, поскольку не имеет права избирать меру пресечения более жесткую, чем об этом ходатайствует следствие. Сам Ефремов во время заседания полностью признал свою вину, передавал RT.

В среду в московской прокуратуре сообщили, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, поэтому актеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет.