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Автоюрист рассказал, сколько лет Ефремов может отсидеть за смертельное ДТП

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Автоюрист рассказал, сколько лет Ефремов может отсидеть за смертельное ДТПМосква, 10 июня. Спровоцировавший смертельное ДТП актер Михаил Ефремов получит реальный тюремный срок. Об этом заявил автоюрист Лев Воропаев.

«Условно ему назначить не могут, так как это все-таки тяжкая статья. Ниже пяти лет Ефремову назначить не могут», — уверен юрист.

Он также добавил, что Ефремов совершил неумышленное убийство, поэтому на время следствия он должен быть помещен в СИЗО. По его словам, зачастую виновники смертельных ДТП ожидают суда в СИЗО, а не под домашним арестом. При этом мера пресечения в виде домашнего ареста, которая была избрана Ефремову, может свидетельствовать о том, что актер понесет минимальное наказание, передает «Слово и Дело».

«Уже это может указывать на то, что ему могут назначить минимальное наказание, но на тормозах дело не спустят, его действительно посадят», — отмечает Воропаев.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов попал ДТП в центре Москвы, которое унесло жизнь человека. Позднее стало известно, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В отношении актера возбуждено уголовное дело, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

9 июня Таганский суд Москвы отправил Ефремова на два месяца под домашний арест. Решение суда вызвало общественный резонанс. Коллеги Ефремова осудили его действия, выразив уверенность, что актер должен быть отправлен в СИЗО.

 

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Источник: «Слово и Дело»
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