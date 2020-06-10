Сябитова рассказала, как девушка в маске может понравиться мужчине

Москва, 10 июня. Популярная сваха Роза Сябитова дала рекомендации, как понравиться мужчине на первом свидании, если приходится носить защитную маску.

Быть красивой в маске не получится, поэтому нужно удивлять потенциального жениха по-другому, рассуждает Сябитова. Можно произвести впечатление хорошей фигурой. В этом случае не первую встречу можно надеть эффектное платье, пишет «Ридус».

Некоторые мужчины попросят девушку снять маску и показать лицо. По словам телеведущей, на эту провокацию реагировать не надо. Если спутник не заботится о вашем здоровье, то вам такой кавалер не нужен.

Несмотря на масочный режим, есть проверенный способ, как завладеть сердцем мужчины. Сябитова предложила продемонстрировать свое чувство юмора и интеллект.

А уже потом, когда мужчина заинтересовался, у него «включаются природные инстинкты». И он переходит к решительным действиям, добавляет телесваха.

Ранее Сябитова рассказала, что за время самоизоляции многие мужчины пересмотрели свои жизненные ценности. Они решили, что пора заводить семью. Именно поэтому после отмены карантина ожидается бум свадеб.