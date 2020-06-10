Продолжение интервенции Турции в Ливию грозит конфликтом с Египтом

Продолжающаяся интервенция Турции в Ливию грозит превращением североафриканского государства в новый террористический рассадник в Северной Африке, что сейчас крайне беспокоит Египет, имеющий достаточно протяженный участок общей с Ливией границы. Очевидно, что именно с этим связано перемещение большого количества египетской военной техники в направлении египетско-ливийской границы, о чем сообщалось в ряде СМИ в последние дни.

Анкара расширяет ареол радикальной исламистской идеологии

Каир не слишком радует перспектива захвата боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии всей ливийской территории, поскольку в рядах вооруженных группировок протурецкого «правительства» Файеза Сарраджа числится огромное количество членов запрещенных в России террористических группировок: «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и еще более ненавистной для египтян «Братья-мусульмане»1.

Амбиции Эрдогана в Северной Африке и Средиземноморье

Кроме того, власти Египта внимательно наблюдают за набирающими обороты османскими имперскими замашками турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, самовольно решившего изменить морские разграничения государств Восточного Средиземноморья ради геополитических и финансово-экономических интересов Турции.

Ливия является далеко не первой точкой на карте, куда тянутся руки турецких властей. Однако именно в этой стране Турция действует все более агрессивно, что угрожает безопасности всей северной части Африканского континента и компрометирует соседние страны.

Эскалация турецко-египетской напряженности

На фоне продолжающегося вмешательства Анкары во внутренние дела Ливии отношения между Турцией и Египтом постепенно накаляются и уже находятся практически в критической отметке, когда, кажется, что военный конфликт двух государств неизбежен. Впрочем, поводов для мобилизации сил и средств у египетской стороны предостаточно. Предпосылками к противодействию для Каира стало прежде всего усиление турецкой оружейной контрабанды, осуществляемой вопреки запрету Организации Объединенных Наций (ООН) от 2011 года, а также непрекращающаяся переброска турками сирийских террористов-наемников из сирийского Идлиба для пополнения рядов бандформирований ПНС Ливии.

Антитурецкий альянс

Подобная деятельность Турции, естественно, не могла оставаться длительное время без ответной реакции со стороны Египта, который имеет достаточно непростые взаимоотношения с Анкарой. Помимо Каира озабоченность продолжающейся эскалацией внутриливийского кризиса на фоне турецкой агрессии на территории соседней Ливии проявляет еще одно североафриканское государство – Алжир. Напор и недружественный настрой турок в Ливии уже послужил предпосылкой к формированию антитурецкого альянса, в который кроме самого Египта вошли Франция, Греция, Кипр и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Вполне возможно, что в ближайшее время список стран этой коалиции пополнится еще несколькими государствами, не намеренными терпеть дальнейший беспредел Турции.

Миротворческая инициатива Египта

Несмотря на растущий градус египетско-турецких противоречий касательно ситуации в Ливии, Египет предпринял попытку мирного решения ливийского кризиса, что могло бы поспособствовать общему снижению напряженности в регионе и фактически пресечь турецкий произвол в Северной Африке без единого выстрела. Таким выходом, как предполагалось, могла стать «Каирской декларации», провозглашенная 6-го июня текущего года. В соответствии с ее положениями, предусматривалось прекращение боевых действий на всей ливийской территории с 6 часов утра 8-го июня, затем должен был возобновиться политический диалог по урегулированию в Ливии.

После установления перемирия планировалось выведение всех иностранных наемников с территории североафриканской страны и передача боевиками ПНС вооружений и боевой техники, в том числе и турецкого производства, Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хатфрара. Итогом всего этого могло стать создание единого государственного органа управления Ливии, выбор нового премьер-министра и разработка новой ливийской конституции. Такие перемены поспособствовали бы возвращению мирной жизни в страну и прекращению затяжного кровопролития.

Стоит отметить, что в поддержку «Каирской декларации» выступили ведущие мировые державы: Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, Франция, ОАЭ, Саудовская Аравия и Бахрейн. Помимо них инициативу Египта поддержал Европейский союз и Лига арабских государств.

Анкара и ПНС взяли курс на обострение

Несколькими днями ранее поддерживаемый Турцией главарь ПНС Ливии Файез Саррадж отдал приказ своим террористическим группировкам продолжить наступление на город Сирт и в направлении авиационной базы ЛНА аль-Джуфра, проигнорировав предложение Египта и призыв международного сообщества к мирному выходу из ливийского кризиса. Пока сложно сказать, стало ли это своего рода точкой невозврата для отношений Анкары и Каира, но, определенно, это является серьезным вызовом, грозящим грядущими большими переменами в Североафриканском регионе. Это значительно усложнило ситуацию, поскольку региональный кризис фактически приобретает глобальный масштаб со значительно увеличившимся количеством игроков.

Чем грозит столкновение?

В большом материале Федеральное агентство новостей уже рассматривало военный потенциал Египта и Турции, которые, безусловно являются одними из наиболее боеспособных государств на Ближнем Востоке. Эти страны имеют достаточно сильные армии, флот, военно-воздушные и сухопутные силы. На вооружении египетской и турецкой армий состоит огромное количество вооружений различных типов, как современных образцов, так и несколько устаревших, но прошедших модернизацию, а также всевозможной боевой техники. С уверенностью можно сказать, что в случае продолжения турецкой интервенции терпения Каиру может не хватить и мир столкнется с еще одним кровопролитным конфликтом.

1 Организация запрещена на территории РФ.