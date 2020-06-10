Ветеран назвал оскорбляющего героев войны Навального предателем России

Москва, 10 июня. Еще один ветеран Великой Отечественной войны отреагировал на оскорбительные высказывания Алексея Навального. Его ответ скандальному блогеру в своем Telegram-канале опубликовал журналист Андрей Вышинский.

«Он предатель, он не наш человек, он не патриот нашей России. Он не за народ наш старается, он отражает интересы других классов, других государств. Навальный, наверное, не представляет, что такое армия, тем более не представляет, что такое война. <…> Он не имеет права говорить приступно о подвигах советских людей», — подчеркнул в видеоролике участник войны.

Вышинский полностью разделил мнение ветерана.

«Как правильно замечает дедушка — этот урод даже не знает, что такое армия, потому что отец в свое время отмазал этого сопляка от исполнения своего гражданского долга. Тем более Навальный не знает, что такое война, поэтому поддерживал в свое время и бомбежки Донбасса», — отметил он.

Владелец канала напомнил, что «марионетки западных фондов и просто необразованные выродки» сегодня активно пытаются способствовать искажению исторической правды о войне и «систематически плюют» на праздник Победы и подвиг ветеранов.

«Конечно, отучившийся в Йеле (Йельский университет в США. — Прим. ФАН) нацист Навальный охотно включился в кампанию и подбивает на участие в ней своих сторонников. Буря негодования, захлестнувшая общество, должна вылиться в реальное дело. Навальный должен быть наказан. Немедленно!!!» — резюмировал журналист.

Навальный не в первый раз получил ответ на свои вопиющие оскорбления. Ранее на его высказывания отреагировал ветеран из Брянска, подполковник медицинской службы Александр Мазилов. Он напомнил главе признанного иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК), что именно ветеранам в войну удалось отстоять родину, и сказал, что Навальный не имеет «ни родины, ни чести».

Таким образом участники войны прокомментировали пост блогера, критикующий видео, где россияне выражают поддержку поправкам в конституцию. Скандалист Навальный назвал героев ролика «продажными холуями», в то время как одним из участников видео стал ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко.