Сирия новости 11 июня 6.00: Боевики SDF нашли схрон ИГИЛ, нападение «Хайят Тахрир аш-Шам» на журналистов в Идлибе

Сирия, 11 июня. Прошло очередное российско-турецкое патрулирование трассы М-4 в Идлибе. Террористы из «Хайят Тахрир аш-Шам» напали на журналистов. Боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) обнаружили схрон террористов «Исламского государства»1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВС России и Турции: провели очередное совместное патрулирование трассы М-4 в Идлибе.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: в Идлибе напала на журналистов освещавших российско-турецкое патрулирование.

«Демократические силы Сирии» (SDF): арестовали ряд недовольных экономической политикой курдских боевиков в Дейр эз-Зоре после акции протеста, а также завершили первый этап операции против членов «Исламского государства».

Протурецкие силы: подожгли фермерские поля в сельской местности Хасаки, препятствуя их тушению.

Провинция Алеппо

Близ города Азаз, на севере провинции Алеппо, неизвестный застрелил одного из полевых командиров входящей в «Сирийскую национальную армию» (СНА) группировки «Джебхат аш-Шамия» Абдаллу Хасана.

Ранее в провинции покушению подвергся официальный спикер курдских боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF) в военном совете организации в городе Манбидж Шарфан Дарвиш.

Покушение произошло на востоке города Алеппо. В автомобиле Дарвиша сработало самодельное взрывное устройство. Взрыв нанес материальный ущерб. Джарвиш выжил.

Провинция Дейр эз-Зор

В населенных пунктах Хаваидж и Дибан прошли акции протеста возмущенных политикой курдских боевиков из состава SDF. В частности, местные жители крайне недовольны экономической ситуацией и ухудшением уровня жизни на подконтрольных курдским вооруженным отрядам территориях. Об этом сообщает источник в Twitter (DeirEzzor24). После акции протеста курдские боевики провели рейд и арестовали несколько человек в городе Дибан, среди них оказались женщины и дети.

В зоне контроля SDF обстановка остается небезопасной. Ранее неизвестные совершили нападение около города Аль-Бусейра. Военный источник Twitter (RadioAlKul) сообщил, что жертвами обстрела со стороны неизвестных стали один мирный житель и один курдский боевик.

Провинция Идлиб

На востоке провинции прошло совместное патрулирование трассы М-4 силами России и Турции. Оно началось в районе Ат-Тронбе и проследовало до Мухамбаль.

Информационное агентство Ufuq сообщило, что большое число журналистов и медиа-активистов, освещавших ход патрулирования трассы, подверглись нападению со стороны боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам». Боевики разбили профессиональное оборудование наблюдавших за патрулированием сотрудников СМИ. Один из них сейчас находится в больнице.

Нападению подверглись журналисты Baladi News, «Алеппо сегодня», «Аль-Джазиры» и AFP. Причиной атаки послужило недовольство боевиков тем, что журналисты фиксировали на фото и видео, как террористы «Хайят Тахрир аш-Шам» бросают камни патрульные машины.

Провинция Хасака

North Press со ссылкой на источники сообщило, что контролируемые Турцией боевики подожгли фермерские поля в сельской местности Тель-Тамра. Т урецкие силы и связанные с ними незаконные вооруженные группы угрожают пожарным оружием, чтобы не допустить их к тушению. Пламя быстро распространяется по местности из-за сильного ветра и может перекинуться на близлежащие районы деревень Касимия, Рейханлы и Аль-Рашидия. Под угрозой возгорания дома мирных жителей.

Кроме того, в Хасаке боевики SDF завершили первый этап операции против членов запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ1). В связи с этим они сообщили об обнаружении схрона джихадистов с оружием и взрывчаткой в ходе операции, прошедшей несколькими днями ранее.

1 Организация запрещена на территории РФ.