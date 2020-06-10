Самонкин заявил о расколе в КПРФ из-за поправок в конституцию

Москва, 10 июня. КПРФ превратилась в проходной двор, куда попадают, в том числе, радикалы, которые продвигают свои корыстные политические идеи. Изменчивое отношение коммунистов к необходимости внесения поправок в конституцию доказывает, что в КПРФ произошел раскол. Об этом заявил председатель Евразийского института молодежных инициатив, политолог Юрий Самонкин.

ВЦИОМ провел соцопрос, результат которого показал, что в рядах коммунистической партии нет единого мнения по предстоящему голосованию по внесению поправок в Конституцию РФ. За принятие поправок выступили 40% электората КПРФ, несмотря на то, что глава партии Геннадий Зюганов призвал выступить против изменения основного закона страны.

В интервью «Политике сегодня» Самонкин назвал причиной такого разногласия раскол в партийном руководстве.

«Блок коммунистов не имеет единства. Есть часть сторонников, которые за новую конституцию и сильную Россию, и есть часть, которую Зюганов использовал, как электорат на президентские выборы во время выдвижения Грудинина. <…> Эта часть коммунистов всегда прикрывала свою оппозицию флагом коммунистических идей», — отметил политолог.

Подтверждением отсутствия единства в политсиле служит и тот факт, что во время голосования за законопроект о поправках в Госдуме в первом чтении фракция КПРФ выступила «за», но в третьем воздержалась от голосования.

«Дело в том, что внутри КПРФ настоящий проходной двор. Туда попадают и радикалы, которые под ширмой коммунистических идей продвигают свои корыстные политические идеи. Нет единства внутри левых сил. Здесь можно говорить о полноценном расколе в партии», — добавил Самонкин.

Напомним, голосование за поправки в конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Решение провести голосование в течение недели позволит обеспечить безопасность граждан в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Финальный день голосования станет выходным.

Изменения в основной закон страны вступят в силу только после всенародного голосования. И в том случае, если их поддержит большинство граждан. Первоначально голосование планировали провести 22 апреля, но из-за введения режима самоизоляции в связи с пандемией его решили перенести.