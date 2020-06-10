Адвокат рассказала, какое наказание грозит Ефремову

Санкт-Петербург, 10 июня. Адвокат Виолетта Волкова на конференции Медиагруппы «Патриот» рассказала, какое наказание может получить актер Михаил Ефремов, из-за которого произошло смертельное ДТП в Москве.

Волкова подтвердила, что Ефремову грозит реальный срок.

«58-я статья уголовного кодекса предусматривает неумышленное преступление, в том числе и тяжкое, для отбывания наказания [по которому], если оно ему избрано в виде реального лишения свободы, человек отправляется в колонию-поселение. Только в исключительных случаях ему может быть назначена колония более строго режима, например, общего. Исключительные случаи какие? Если человек не признал вину, цинично относится к совершенному преступлению, не впервые привлекается к уголовной ответственности, иные отягчающие обстоятельства. В данном случае алкогольное опьянение отягчающим обстоятельством не является — это часть состава уголовного», — рассказала адвокат.

Волкова отметила, что дел, похожих на дело Ефремова, в России очень много.

«Год назад была ужесточена ответственность для таких случаев. Но могу сказать, что мой подзащитный получил четыре года колонии-поселения за гибель двух лиц на месте происшествия. В момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения. Он отбыл неполный срок и вышел по УДО», — привела пример адвокат.

Волкова считает возможным ужесточить наказание за такие преступления. Но любое ужесточение Ефремова не коснется, потому что закон обратной силы не имеет.

Ранее Волкова рассказала, почему совершивший ДТП со смертельным исходом Ефремов может быть оправдан.