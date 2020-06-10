Киев, 10 июня. Замглавы запрещенного в РФ «Меджлиса1 крымско-татарского народа» Ахтем Чийгоз опозорился в телеэфире, заявив, что поэтесса Анна Ахматова «поддержала» воссоединение России с Крымом.

Экстремист в студии телеканала «Прямой» заявил, что в России якобы «нет журналистики и искусства кино». Развивая тему, Чийгоз осудил артистов и представителей СМИ, которые посещают Крым и оправдывают поездки необходимостью съемок в местных локациях.

«Ахматова тоже хорошо писала, но потом сказала, что Крым российский», — объявил меджлисовец.

Брошенная экстремистом фраза озадачила ведущего шоу. Он напомнил Чийгозу, что одна из наиболее значимых фигур русской литературы XX века скончалась задолго до возмутившего его события — в 1966 году.

Меджлисовец смутился и стал оправдываться, что «перепутал», но ведущий уже поспешил сменить тему передачи.

«Не имеет значения», – отрезал он.

Крым воссоединился с Россией в 2014 году в результате народного референдума. Большинство жителей полуострова проголосовали за вхождение региона в состав РФ.

Референдум провели в полном соответствии с международными нормами и Уставом ООН, но Украина по прошествии шести лет все так же безосновательно считает полуостров «своим», но «оккупированным». Киев призывает Запад поддержать его позицию и ужесточить санкции в отношении России.

При этом многие политики, например бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер, предлагают пересмотреть введенные против РФ ограничительные меры.

1 Организация запрещена на территории РФ.