Коклюшкин рассказал о редком даре писателя Трушкина

Москва, 10 июня. Сатирик Виктор Коклюшкин выразил соболезнования семье Анатолия Трушкина, который скончался на 79-м году жизни.

Трушкин ко всему, что происходило в его жизни, относился с юмором. По словам Коклюшкина, он обладал редким даром. Юмор Трушкина был не только развлечением для публики, он учил добру.

Скончавшийся юморист не «выжимал» смех любой ценой, в этом была его уникальность. Для него важно было, чтобы каждое выступление чему-то учило зрителя, заметил коллега.

Коклюшкин напомнил, что Трушкин был из династии писателей.

«Они сеяли разумное, доброе, вечное, не просто подхихикивая», — сказал он.

Сатирик отметил, что как артист разговорного жанра он успел сделать очень много. Трушкин вдохновил целое поколение хороших юмористов. У коллег останутся только теплые воспоминания о Трушкине, пишет «Ридус».

Ранее журналисты опубликовали запись одного из последних телефонных разговоров с Трушкиным, когда он проходил лечение от коронавируса в московской больнице. Артист жаловался, что не может нормально есть.