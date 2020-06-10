Жена Ефремова рассказала о «страшных» друзьях актера «из каких-то органов»

Москва, 10 июня. Супруга спровоцировавшего смертельное ДТП Михаила Ефремова рассказала о «страшных друзьях» мужа «из каких-то органов».

Жена актера Софья Кругликова призналась, что в последнее время они мало общались с супругом. По ее словам, в последний раз она связывалась с мужем за несколько дней до аварии. Когда Кругликова узнала об аварии с участием мужа, то попыталась попасть на место происшествия, однако знакомые Ефремова посоветовали остаться дома.

«Это знакомые по бане. Я их совсем не знаю, они часто встречаются, выпивают вместе. И боюсь их, честно говоря. Когда мне грубым голосом говорят «не рыпайся, сиди дома», — мне за детей страшно становится. Я в эту компанию не ходок», — пояснила она.

Кругликова также добавила, что лично не знакома с этими людьми, однако знает, что они являются сотрудниками «каких-то органов».

«Я не знаю их! Миша рассказывал, что они куда-то ездят вместе, в Грецию, на Афон они ездили. «Бабам там не место», — говорил он мне. Они из каких-то органов», — отметила она.

Напомним, 8 июня актер Михаил Ефремов спровоцировал аварию в центре столицы. В результате ДТП погиб один человек. Позднее было установлено, что актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения в момент ДТП. Ефремову грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

9 июня суд в Москве отправил Ефремова под домашний арест до 9 августа. Решение суда вызвало бурю негодования в обществе. Поступок Ефремова также осудили коллеги. При этом они выразили уверенность, что Ефремов на время следствия должен быть помещен в СИЗО. Телеведущая Яна Поплавская выразила уверенность, что Ефремов должен ответить по всей строгости закона.