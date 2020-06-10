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«Хайят Тахрир аш-Шам» избили журналистов, чтобы скрыть правду о провокациях в Идлибе

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«Хайят Тахрир аш-Шам» избили журналистов, чтобы скрыть правду о провокациях в Идлибе

Избиение журналистов, принуждение к преступной деятельности и угрозы расправой несогласным — как боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) пытаются контролировать мнение местных жителей в Идлибе, Федеральному агентству новостей рассказал эксперт Владимир Фитин.

Нападение на журналистов

Боевики вооруженной группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) напали на сирийских медиактивистов и журналистов, снимавших 16-е совместное российско-турецкое патрулирование в Идлибе.

Как известно, маршрут патрулирования прошел по трассе М-4 (Латакия – Алеппо) — от населенного пункта Ат-Тронбе до Джунат аль-Курра. Его общая длина составила почти 40 километров, что является наибольшим показателем с момента начала проведения совместных патрулей.

Отмечается, что медиактивисты снимали проезд патруля с моста к югу от города Эриха, однако в кадр попал не только сам проезд военнослужащих России и Турции, но и провокации со стороны боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» и их сторонников.

Журналисты запечатлели на камеру, как террористы забрасывали камнями российские автомобили, пытаясь помешать их проезду и тем самым сорвать процесс патрулирования. Заметив это, вооруженные боевики избили всех присутствовавших там медиактивистов.

Сообщается, что в результате пострадали журналист Baladi News Мааз аль-Аббас, журналисты «Алеппо сегодня» Абду Риззак Сабих, Кинана Гандави, Гейс ас-Саид, стрингер «Аль-Джазиры» Сафи Хаммам и оператор AFP Омар Хадж Каддур. Об их состоянии информация не уточняется.

Напомним, что патрулирование началось еще в марте 2020 года — сразу же после подписания соглашения России и Турции об урегулировании ситуации в сирийском Идлибе. Несмотря на соглашения, фактически каждый раз боевики «Хайят Тахрир аш-Шам», получающие помощь от Турции, препятствовали проезду конвоев.

«Хайят Тахрир аш-Шам» избили журналистов, чтобы скрыть правду о провокациях в Идлибе

Сначала сторонники боевиков сооружали баррикады на трассе М-4, а позже и вовсе подорвали мост. После проведения дополнительных переговоров с Турцией, фактически контролирующей вооруженные бандформирования, действующие в Идлибе, провокации приобрели нынешний формат — демонстрации и закидывание камнями.

Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал, с какой целью боевики избили журналистов в Идлибе.

Борьба с правдой

«Хайят Тахрир аш-Шам» избили журналистов, чтобы скрыть правду о провокациях в Идлибе

Как говорит собеседник ФАН, главной целью избиения журналистов и медиактивистов, снимавших российско-турецкое патрулирование, было желание скрыть правду о преступной деятельности боевиков, удерживающих эти территории Идлиба.

«Они не хотят, чтобы кто-то фиксировал их преступления, ведь они сразу же станут достоянием общественности. Кроме того, подобные материалы рушат их легенду о том, что забрасывают камнями и выступают против патрулирования не боевики, а якобы местные жители.

Особенно примечательно тут то, что провокации устраиваются исключительно против российских военных. Боевики понимают цену антитурецких действий, ведь мало того, что Анкара спонсирует деятельность этих группировок, она еще и имеет в регионе большое количество военных, которые могут оказывать давление», — говорит Владимир Фитин.

«Хайят Тахрир аш-Шам» избили журналистов, чтобы скрыть правду о провокациях в Идлибе

По словам эксперта, Анкара вряд ли когда-то признается в тесных связях с боевиками, теми же членами «Хайят Тахрир аш-Шам», однако уже есть множество свидетельств этого. И подобными провокационными акциями против российских военных Турция хочет показать свои притязания на территорию Идлиба.

«Боевики с потакания Турции оказывают огромное давление на местных жителей, причем не только в вопросе участия в подобного рода митингах или провокациях против российских военнослужащих. Есть и принуждение к вступлению в ряды боевиков или же угрозы расправ с семьями тех, кто поддерживает сирийское правительство», — заключил Владимир Фитин.

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