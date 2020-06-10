«Хайят Тахрир аш-Шам» избили журналистов, чтобы скрыть правду о провокациях в Идлибе

Избиение журналистов, принуждение к преступной деятельности и угрозы расправой несогласным — как боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) пытаются контролировать мнение местных жителей в Идлибе, Федеральному агентству новостей рассказал эксперт Владимир Фитин.

Нападение на журналистов

Боевики вооруженной группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) напали на сирийских медиактивистов и журналистов, снимавших 16-е совместное российско-турецкое патрулирование в Идлибе.

Today, another joint patrol of the forces of the Russian military police and Turkish troops took place on the site of the M4 highway in the Syrian province of Idlib.

#Syria pic.twitter.com/HGQlLJXP0e — Nick Bryant (@railfannick786) June 10, 2020

Как известно, маршрут патрулирования прошел по трассе М-4 (Латакия – Алеппо) — от населенного пункта Ат-Тронбе до Джунат аль-Курра. Его общая длина составила почти 40 километров, что является наибольшим показателем с момента начала проведения совместных патрулей.

Отмечается, что медиактивисты снимали проезд патруля с моста к югу от города Эриха, однако в кадр попал не только сам проезд военнослужащих России и Турции, но и провокации со стороны боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» и их сторонников.

Журналисты запечатлели на камеру, как террористы забрасывали камнями российские автомобили, пытаясь помешать их проезду и тем самым сорвать процесс патрулирования. Заметив это, вооруженные боевики избили всех присутствовавших там медиактивистов.

Urgent

The journalist, Omar Haj Kaddour, was transferred to the hospital, after the severe beating on the head by security forces affiliated with "Tahrir Al-Sham" pic.twitter.com/Xav9MHPiSy — Spriter (@ynms79797979) June 10, 2020

Сообщается, что в результате пострадали журналист Baladi News Мааз аль-Аббас, журналисты «Алеппо сегодня» Абду Риззак Сабих, Кинана Гандави, Гейс ас-Саид, стрингер «Аль-Джазиры» Сафи Хаммам и оператор AFP Омар Хадж Каддур. Об их состоянии информация не уточняется.

Напомним, что патрулирование началось еще в марте 2020 года — сразу же после подписания соглашения России и Турции об урегулировании ситуации в сирийском Идлибе. Несмотря на соглашения, фактически каждый раз боевики «Хайят Тахрир аш-Шам», получающие помощь от Турции, препятствовали проезду конвоев.

Сначала сторонники боевиков сооружали баррикады на трассе М-4, а позже и вовсе подорвали мост. После проведения дополнительных переговоров с Турцией, фактически контролирующей вооруженные бандформирования, действующие в Идлибе, провокации приобрели нынешний формат — демонстрации и закидывание камнями.

Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал, с какой целью боевики избили журналистов в Идлибе.

Борьба с правдой

Как говорит собеседник ФАН, главной целью избиения журналистов и медиактивистов, снимавших российско-турецкое патрулирование, было желание скрыть правду о преступной деятельности боевиков, удерживающих эти территории Идлиба.

«Они не хотят, чтобы кто-то фиксировал их преступления, ведь они сразу же станут достоянием общественности. Кроме того, подобные материалы рушат их легенду о том, что забрасывают камнями и выступают против патрулирования не боевики, а якобы местные жители. Особенно примечательно тут то, что провокации устраиваются исключительно против российских военных. Боевики понимают цену антитурецких действий, ведь мало того, что Анкара спонсирует деятельность этих группировок, она еще и имеет в регионе большое количество военных, которые могут оказывать давление», — говорит Владимир Фитин.

По словам эксперта, Анкара вряд ли когда-то признается в тесных связях с боевиками, теми же членами «Хайят Тахрир аш-Шам», однако уже есть множество свидетельств этого. И подобными провокационными акциями против российских военных Турция хочет показать свои притязания на территорию Идлиба.