Сирия новости 10 июня 22.30: боевики SDF завершили первый этап операции против ИГИЛ, убит командир группировки в составе СНА

Сирия, 10 июня. Боевики из состава «Демократических сил Сирии» (SDF)» завершили первый этап очередной операции против членов террористической группировки «Исламское государство». В Алеппо убит один из полевых командиров входящей в «Сирийскую национальную армию» (СНА) группировки «Джебхат аш-Шамия». «Белые каски» сообщили об эвакуации семьи в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Белые каски»: сообщили о проведении эвакуации семьи на западе Идлиба.

«Демократические силы Сирии» (SDF): завершили первый этап очередной операции против членов запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство».

Провинция Алеппо

Сообщается, что в окрестностях города Азаз, расположенного на севере провинции Алеппо, неизвестный злоумышленник застрелил одного из полевых командиров входящей в «Сирийскую национальную армию» (СНА) группировки «Джебхат аш-Шамия» Абдаллу Хасана.

Ранее в провинции покушению подвергся официальный спикер курдских боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF) в военном совете организации в городе Манбидж Шарфан Дарвиш. Ему удалось избежать гибели. Покушение произошло на востоке Алеппо. В его автомобиле сработало взрывное устройство. Взрыв нанес исключительно материальный ущерб.

Провинция Идлиб

Члены организации «Белые каски» сообщают, что в ночь с 9-го на 10-е июня они провели эвакуацию семьи из населенного пункта Бальюн, расположенного в горах аз-Завия, на западе провинции Идлиб. Ранее, 9-го июня данная территория подверглась серии авианалетов, в результате которых, согласно информации «Белых касок», погиб один мужчина, еще шестеро получили ранения. Помимо того, были ранены одна женщина и ребенок.

В провинции начались протесты медиа-активистов с осуждением сегодняшнего разгона и избиения их коллег службой безопасности запрещенной в РФ группировки «Хайят Тахрир аш-Шам».

Ранее боевикам не понравилось, что журналисты снимают то, как террористы бросают камни в колонну сил РФ и Турции, патрулирующую трассу М-4. В результате члены «Хайят Тахрир аш-Шам» напали на деятелей СМИ, избив их и повредив оборудование.

Провинция Хасака

Боевики из состава SDF завершили первый этап очередной операции против членов запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство1» (ИГИЛ1) в провинциях Хасака и Дейр эз-Зор. По этому поводу они сообщили об обнаружении схрона джихадистов с оружием и взрывчаткой во время недавней операции. Несмотря на тщательно проводимые Сирийской арабской армией (САА) зачистки, боевики ИГИЛ продолжают чувствовать себя вольготно на востоке САР. Они регулярно совершают нападения местных жителей, работающих на нефтяных месторождениях и отказывающихся платить джихадистам.

Ранее в провинции протурецкие боевики подожгли поля в сельской местности Тель-Тамра. Т урецкие силы и связанные с ними вооруженные группировки не пускали пожарные расчеты к местам воспламенения, угрожая оружием.

1 Организация запрещена на территории РФ.