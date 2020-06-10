Карантинная закупка. Московская застава (Санкт-Петербург). ФАН-ТВ

В ежедневном шоу «Карантинная закупка» корреспонденты ФАН проверяют полки магазинов, чтобы узнать, где спекулируют на эпидемии.

Московская застава является одним из ведущих муниципальных округов Санкт-Петербурга по уровню развития социальной инфраструктуры. Торговля в округе в основном представлена небольшими магазинами, однако есть в районе и крупные гипермаркеты. Посмотрим, что мы найдем на полках, и на этот раз, не только продуктовых.

Если и вы хотите узнать, каких товаров недостаточно или в избытке именно в вашем районе, принимайте участие в опросе ФАН: