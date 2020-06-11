В Приднестровье проголосуют по поправкам к Конституции РФ

Приднестровская Молдавская Республика считает себя частью большой российской семьи, поэтому возможность граждан России, проживающих в ПМР, проголосовать по поправкам к Конституции РФ имеет большое значение. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей заявила глава приднестровского Центризбиркома Елена Городецкая.

«По решению посольства России в Приднестровье будет организовано два избирательных участка, оба в городе Тирасполе: в районе Дома офицеров для голосования проживающих в Приднестровье граждан России и на территории воинской части Оперативной группы российских войск (ОГРВ) для голосования военнослужащих и членов их семей. Голосование пройдет на открытых площадках с принятием всего комплекса необходимых мер по обеспечению безопасности участников голосования. По поручению президента ПМР разработан план мероприятий по оказанию посольству РФ содействия в организации голосования приднестровских россиян по поправкам к Конституции РФ. Он в полной мере учитывает рекомендации Роспотребнадзора и ЦИК РФ», — сообщила глава ЦИК ПМР Елена Городецкая.

По ее словам, избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00. Перед голосованием членов избирательной комиссии протестируют на COVID-19.

Отметим, что эпидемиологическая обстановка в Приднестровье сейчас стабильная. За все время в республике подтверждено 1039 случаев заражения коронавирусом, 716 человек выздоровели, 39 умерли.

«Предусмотрены все меры, направленные на предотвращение заражения коронавирусной инфекцией, включая температурный контроль, обеспечение сотрудников и избирателей средствами индивидуальной защиты, дезинфекцию площадок для голосования», — пояснила глава Центризбиркома.

Елена Городецкая подчеркнула: для приднестровских россиян участие в электоральных процессах РФ федерального уровня имеет большое значение и является важной частью «самосознания приднестровца как русского человека».

«Приднестровье и ее граждане считают себя частью большой российской семьи и этот совет власти с народом по поправкам в основной закон России имеет важное значение. Поправки предполагают закрепление многих социальных гарантий, поддержку семей, поощрение волонтерства, защиту экологии, а это те насущные вопросы, которые волнуют и россиян, проживающих на территории Приднестровья», — обратила внимание Городецкая.

В ПМР всегда очень ответственно относились к российским выборам, подчеркнула Елена Городецкая. Она напомнила, что в 2016 году на выборах в Госдуму приднестровцы составили четверть россиян от общего числа проголосовавших за пределами РФ. Активны были приднестровцы и во время выборов президента России в 2018 году.

Отметим, в Приднестровье больше 200 тысяч человек являются гражданами Российской Федерации. Как неоднократно заявлял президент республики Вадим Красносельский, многие приднестровцы, не имеющие российского гражданства, очень хотят его получить, чтобы стать причастными к судьбе России. По его словам, голоса приднестровцев вносят весомый вклад в дело определения будущего России.

Приднестровье объявило о независимости 2 сентября 1990 года. Жители левобережных районов Молдавии выступили против политики официального Кишинева, взявшего курс на присоединение к Румынии, после чего начался вооруженный конфликт, урегулированный благодаря миротворческой помощи России. Договоренность о признании независимости Приднестровья так и не была достигнута с властями Молдавии.

С 2017 года российский флаг используется наравне с государственным флагом ПМР, а во внешней политике власти страны руководствуются решением референдума 2006 года, когда более 97% приднестровцев высказались за независимость своей страны с последующим свободным присоединением к России.