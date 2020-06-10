В ФРГ считают необходимым участие России в урегулировании в Ливии

Берлин, 10 июня. Россия является одной из стран берлинского процесса по Ливии, и ее участие в политическом урегулировании в этой стране необходимо. Об этом заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

«Россия является одной из стран-участниц берлинского процесса, относится к группе стран, в отношении которых мы в ходе организации берлинского процесса приняли решение о том, что они должны присутствовать за столом переговоров, потому что они имеют влияние в Ливии… Поэтому нам важно, что Россия подключена ко всем усилиям по оказанию влияния на стороны конфликта, чтобы не препятствовать политическому решению», — сказал он на брифинге в Берлине.

Накануне российский лидер Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель выразили обеспокоенность эскалацией боевых действий в Ливии, сообщает «МИР 24». Они акцентировали внимание на важности скорейшего прекращения огня и запуска межливийских переговоров под эгидой ООН.

19 января в Берлине состоялась международная конференция по Ливии. В ней приняли участие Россия, Турция, Египет, США и ряд других стран, а также ЕС и ООН. Ключевым итогом встречи стал призыв ее участников к прекращению огня в африканском государстве и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт с соблюдением эмбарго на поставку вооружений противоборствующим сторонам. Участники саммита также предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.

Путин изначально поддерживал идею проведения берлинских переговоров, рассчитывая на их эффективность.

Ранее в среду стало известно, что страны ЕС призвали возобновить переговоры в формате военного комитета «5+5» для стабилизации ситуации в Ливии.