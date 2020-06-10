Климкин назвал единственный способ «вернуть» Крым Украине

Киев, 10 июня. Экс-глава МИД Украины Павел Климкин после слов президента страны Владимира Зеленского о Крыме назвал единственный способ «вернуть» полуостров.

Зеленский ранее заявил, что Крым вернется под контроль Киева, когда России «станет за него стыдно». Президент убежден, что если полуостров останется частью РФ, будущие поколения украинцев и россиян «не смогут нормально общаться».

Климкин не согласился с Зеленским и подчеркнул, что Россия добровольно от региона не откажется.

«Крым можно только отобрать», — заключил он в Twitter.

Володимир Зеленський каже, що росіянам буде соромно за окупацію Криму. Не в цій Росії, не потрібно дивитися на світ через рожеві окуляри. Крим можна тільки відібрати - ніхто в Росії добровільно його не віддасть. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 10, 2020

Полуостров еще в 2014 году воссоединился с Россией в результате народного референдума, который провели в соответствии с международными нормами и Уставом ООН. Подавляющее большинство местных жителей высказалось за вхождение региона в состав России.

Власти Украины спустя годы так и не смогли принять волеизъявление крымчан. Киев активно призывает западные страны поддержать его позицию.

Как отмечает «Царьград», Климкин не раз оказывался в центре скандала во время работы на посту главы украинского МИД. Из-за его решений возник конфликт с Зеленским. Министр покинул свой пост 29 августа 2019.