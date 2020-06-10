Затулин назвал три причины беспорядков в США и срок их окончания

Убитому полицейскими афроамериканцу Джорджу Флойду устроили в США неоправданно роскошные похороны, положив его в золотой гроб. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин объяснил, что за этим стоит.

Гибель Флойда в мае 2020 года спровоцировала в США волну массовых протестов и беспорядков. По мнению депутата Госдумы Константина Затулина, ситуация имеет три первопричины.

«То, что сейчас происходит, это сплав трех обстоятельств. Первое — это проблема расизма, не только по отношению к черным, но и по отношению к белым, как мы видим. И она не то что закрыта победой черных над белыми. Она просто перешла в другую плоскость», — сказал Затулин в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Вторым обстоятельством, создавшим «весь этот наплыв», является тот факт, что на фоне выхода из пандемии коронавируса, когда люди засиделись дома, все рванули на улицы, чтобы поманифестировать, считает парламентарий.

«А третье, самое главное обстоятельство, которое существенно отличается от всего предыдущего, заключается в том, что часть элиты сочла возможным это использовать, чтобы свести счеты с другой частью элиты. То есть демократы с республиканцами в процессе подготовки к избирательной кампании. Сколько было раньше массовых движений в США? Хиппи были, антивьетнамское движение, но никогда элита так не дробилась, всегда была двухпартийная внутренняя и внешняя политика по отношению к некоторым вопросам. Я как человек, который занимается международными отношениями, знаю, что было такое явление как двухпартийная политика — как бы они не спорили, по некоторым вопросам они всегда занимают одну точку зрения. Это национальный интерес. Здесь демократы взалкали, потому что им вот так надоел [президент США Дональд] Трамп (при этих словах парламентарий провел большим пальцем руки по горлу. — Прим. ФАН), и они решили это использовать. В этом смысле рыба гниет с головы, потому что элита раскололась, и все, что ни делает власть, осуждается. И тут надо понимать, что власть-то всякая. Трамп вообще не командует полицией, ею командуют губернаторы и так далее», — отметил Константин Затулин.

Депутат уверен, что эта история в США продлится до президентских выборов и какое-то время после них.