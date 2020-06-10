США ради нефти вмешиваются в переговоры по Ливии, добиваясь исключения России

Вашингтон, 10 июня. Государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что Россия не должна участвовать в переговорах по мирному урегулированию конфликта в Ливии. Заявление на эту тему он сделал в ходе брифинга в Госдепартаменте.

Вашингтон пытается свести к минимуму роль Москвы в разрешении ливийской проблематики. Таким образом США пытаются «убить двух зайцев»: преуменьшить роль РФ в стабилизации ситуации в Ливии и вытеснить ее из региона, завладев ливийской нефтью. По словам Помпео, требуется провести переговоры по перемирию в Ливии, однако Россия не должна иметь к ним отношения, чтобы она не могла «вмешиваться в суверенитет североафриканской страны».

«Соглашение между ПНС и ЛНА о возобновлении переговоров под эгидой ООН — хороший первый шаг. Пришло время всем ливийцам на всех сторонах обеспечить, чтобы Россия или какая-либо другая страна не могла вмешиваться в суверенитет Ливии ради собственных игр», — заявил госсекретарь.

Майк Помпео не забыл напомнить о ливийской нефти, которой Вашингтон на протяжении многих лет пытается завладеть. По его словам, на переговорах также необходимо поднять вопросы о сохранении ливийских нефтяных объектов.

Примечательно, что госсекретарь ничего не сказал о роли Турции в проблемах Ливии, задействовавшей все свои ресурсы для достижения своих амбиций в этой стране. Кризис в Ливии разгорелся после того, как НАТО под руководством США военным путем вмешались в дела североафриканского государства, в результате чего в 2011 году был ликвидирован законный лидер Муаммар Каддафи.

Именно Москва стала инициатором переговоров по урегулированию внутриливийского кризиса. Ей удалось усадить за стол переговоров представителей Ливийской национальной армии (ЛНА) и так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Встреча в России стала основой международных конференции в Берлине, на которых так настаивала Европа. Как показала практика, берлинский саммит не привел ни к каким результатам, а конфликт в Ливии только усугубился. Москва не раз опровергала обвинения американской стороны во вмешательстве в дела североафриканской страны, демонстрируя действиями свою заинтересованность в перемирии в этом государстве.