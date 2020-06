Замглавы ПНС Ливии раскрыл преступления Сарраджа и призвал игнорировать все его решения

В Сети появился компрометирующий нелегитимное Правительство национального согласия (ПНС) документ за подписью члена Президентского совета ПНС Абдулсалама Кажмана. Политик призывает управляющего Главного банка Ливии, председателя Счетной палаты, главу Совета административного надзора и министра финансов игнорировать все указы премьер-министра Файеза Сарраджа, а также раскрывает нарушения триполитанских властей.

Издание Libya Review опубликовало постановление советника и заместителя Сарраджа, который требует игнорировать все решения ПНС и обличает так называемое «правительство» в многочисленных правовых и административных преступлениях. Кажман ссылается на ливийское политическое соглашение от 17 декабря 2015 года, подписанное в марокканском городе Схират, конституционную декларацию, закон о финансовой системе ливийского государства, закон общего планирования, на обязательства ПНС относительно формирования правительства и Совета при нем, а также определения механизмов для назначения и освобождения министров и высокопоставленных чиновников в государстве. По его мнению, все эти пункты не соблюдаются.

Новость подхватили и другие медиа-ресурсы. Подлинность документа подтвердило местное информагентство Arraed LG.

«Вице-премьер Абдулсалам Кажман направил официальное письмо всем ливийским государственным учреждениям, находящимся под контролем Триполи, с требованием не выполнять приказы главы ПНС. Фактически, он называл все решения и распоряжения «правительства» Сарраджа, в котором он сам занимает пост вице-премьера, недействительными и преступными», — пишет греческое информагентство NewsBreak.

Помимо этого, материал Libya Review попал в Twitter-аккаунт M.LNA, который освещает конфликт в североафриканском государстве и действия Ливийской национальной армии (ЛНА), а также другие местные и иностранные СМИ.

Федеральное агентство новостей приводит дословный перевод основных положений декларации:

«Для реализации урегулирования работы Совета министров ПНС и связанных учреждений в соответствии с условиями законодательства и политического соглашения, а также обеспечения принятия решений по конституционным, правовым и процедурным аспектам, мы надеемся на выполнение следующих пунктов: 1) Не соблюдать решения (в сфере политики, безопасности, экономики, административно-организационных вопросов), вынесенные от имени Президентского совета Правительства национального согласия и других органов власти. 2) Не соблюдать решения (в сфере политики, безопасности, экономики, административно-организационных вопросов), вынесенные от имени Президентского совета Правительства национального согласия и других органов власти, которые нарушают положения статей Конституционной декларации, условия политического соглашения, а также действующее законодательство. 3) Не соблюдать решения (в сфере политики, безопасности, экономики, административно-организационных вопросов), вынесенные от имени Президентского совета Правительства национального согласия и других органов власти, в соответствии с положениями Конституционной декларации и ее поправок к ливийскому политическому соглашению или действующему законодательству. 4) Не соблюдать решения (в сфере политики, безопасности, экономики, административно-организационных вопросов), принятые стороной, не находящейся в юрисдикции, в соответствии с положениями Конституционной декларации и ее поправок к ливийскому политическому соглашению или действующему законодательству».

Таким образом, представитель Триполи подтвердил незаконность действий ПНС. Напомним, что «правительство» Сарраджа, согласно Схиратским соглашениям, давно утратило легитимность. По условиям договора, ПНС должно было сложить с себя полномочия еще в 2018 году. Однако, этого не произошло. По сути, так называемое Правительство национального согласия узурпировало ливийскую власть с помощью триполитанских вооруженных формирований, а также членов террористических организаций, которых включили в состав силовых структур.

В то же время, Восточное Правительство Ливии, возглавляемое Агилой Салехом, и ЛНА сопротивляются незаконному захвату страны. Силы фельдмаршала Халифы Хафтара продолжают антитеррористическую кампанию и блокируют атаки ПНС, которое систематически нарушает режим прекращения огня. Спикер армии Ахмед Мисмари неоднократно заявлял, что вмешательство Турции, которая нарушает оружейное эмбарго ООН и поставляет в Триполи не только живую силу, но военную технику, эскалировало ливийский кризис.