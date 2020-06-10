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Замглавы ПНС Ливии раскрыл преступления Сарраджа и призвал игнорировать все его решения

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Замглавы ПНС Ливии раскрыл преступления Сарраджа и призвал игнорировать все его решения

В Сети появился компрометирующий нелегитимное Правительство национального согласия (ПНС) документ за подписью члена Президентского совета ПНС Абдулсалама Кажмана. Политик призывает управляющего Главного банка Ливии, председателя Счетной палаты, главу Совета административного надзора и министра финансов игнорировать все указы премьер-министра Файеза Сарраджа, а также раскрывает нарушения триполитанских властей.

Издание Libya Review опубликовало постановление советника и заместителя Сарраджа, который требует игнорировать все решения ПНС и обличает так называемое «правительство» в многочисленных правовых и административных преступлениях. Кажман ссылается на ливийское политическое соглашение от 17 декабря 2015 года, подписанное в марокканском городе Схират, конституционную декларацию, закон о финансовой системе ливийского государства, закон общего планирования, на обязательства ПНС относительно формирования правительства и Совета при нем, а также определения механизмов для назначения и освобождения министров и высокопоставленных чиновников в государстве. По его мнению, все эти пункты не соблюдаются.

Новость подхватили и другие медиа-ресурсы. Подлинность документа подтвердило местное информагентство Arraed LG.

«Вице-премьер Абдулсалам Кажман направил официальное письмо всем ливийским государственным учреждениям, находящимся под контролем Триполи, с требованием не выполнять приказы главы ПНС. Фактически, он называл все решения и распоряжения «правительства» Сарраджа, в котором он сам занимает пост вице-премьера, недействительными и преступными», — пишет греческое информагентство NewsBreak.

Помимо этого, материал Libya Review попал в Twitter-аккаунт M.LNA, который освещает конфликт в североафриканском государстве и действия Ливийской национальной армии (ЛНА), а также другие местные и иностранные СМИ.

Федеральное агентство новостей приводит дословный перевод основных положений декларации:

«Для реализации урегулирования работы Совета министров ПНС и связанных учреждений в соответствии с условиями законодательства и политического соглашения, а также обеспечения принятия решений по конституционным, правовым и процедурным аспектам, мы надеемся на выполнение следующих пунктов:

1) Не соблюдать решения (в сфере политики, безопасности, экономики, административно-организационных вопросов), вынесенные от имени Президентского совета Правительства национального согласия и других органов власти.

2) Не соблюдать решения (в сфере политики, безопасности, экономики, административно-организационных вопросов), вынесенные от имени Президентского совета Правительства национального согласия и других органов власти, которые нарушают положения статей Конституционной декларации, условия политического соглашения, а также действующее законодательство.

3) Не соблюдать решения (в сфере политики, безопасности, экономики, административно-организационных вопросов), вынесенные от имени Президентского совета Правительства национального согласия и других органов власти, в соответствии с положениями Конституционной декларации и ее поправок к ливийскому политическому соглашению или действующему законодательству.

4) Не соблюдать решения (в сфере политики, безопасности, экономики, административно-организационных вопросов), принятые стороной, не находящейся в юрисдикции, в соответствии с положениями Конституционной декларации и ее поправок к ливийскому политическому соглашению или действующему законодательству».

Замглавы ПНС Ливии раскрыл преступления Сарраджа и призвал игнорировать все его решения

Таким образом, представитель Триполи подтвердил незаконность действий ПНС. Напомним, что «правительство» Сарраджа, согласно Схиратским соглашениям, давно утратило легитимность. По условиям договора, ПНС должно было сложить с себя полномочия еще в 2018 году. Однако, этого не произошло. По сути, так называемое Правительство национального согласия узурпировало ливийскую власть с помощью триполитанских вооруженных формирований, а также членов террористических организаций, которых включили в состав силовых структур.

В то же время, Восточное Правительство Ливии, возглавляемое Агилой Салехом, и ЛНА сопротивляются незаконному захвату страны. Силы фельдмаршала Халифы Хафтара продолжают антитеррористическую кампанию и блокируют атаки ПНС, которое систематически нарушает режим прекращения огня. Спикер армии Ахмед Мисмари неоднократно заявлял, что вмешательство Турции, которая нарушает оружейное эмбарго ООН и поставляет в Триполи не только живую силу, но военную технику, эскалировало ливийский кризис.

Замглавы ПНС Ливии раскрыл преступления Сарраджа и призвал игнорировать все его решения

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