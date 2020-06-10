Простые россияне и VIP-персоны получают реальные сроки за ДТП «в стиле Ефремова»

Москва, 10 июня. Виновники «пьяных» ДТП все чаще получают реальные сроки тюремные сроки. При этом зачастую пьяные лихачи отбывают наказание в колониях общего режима.

Так, житель Омска получил восемь лет колонии общего режима за «пьяное» ДТП, в результате которого погибли два человека. Виновник гибели двух человек пытался обжаловать приговор, однако апелляционный суд оставил в силе приговор первой инстанции.

Так называемые VIP-персоны также получают реальные тюремные сроки за ДТП, повлекшие за собой смерть человека. В 2013 году бывший алтайский депутат Василий Котляров насмерть сбил 23-летнего парня в поселке Благовещенка. В ходе следствия выяснилось, что в момент аварии депутат находился в состоянии алкогольного опьянения. Котляров получил 4,5 года колонии-поселения. К реальным тюремным срокам были приговорены депутаты из Башкирии и Брянской области, передает Nation News.

При этом либеральные СМИ требуют не подвергать уголовному преследованию Михаила Ефремова. В программе «Утро с Алексеем Нарышкиным и Машей Майерс» на радио «Эхо Москвы» ведущие выразили уверенность, что не следует сажать в тюрьму «уважаемого актера» Михаила Ефремова. По мнению Алексея Нарышкина, родственники могли «уберечь» Ефремова, так как знали о его пристрастии к алкоголю.

«Семье, близким, надо было направить его на какое-то лечение, и в какой-то момент не восхищаться, что Ефремов потрясающий со своим алкоголизмом. Потому что сейчас ДТП с его пьяным состоянием перечеркнуло все», — отметил радиоведущий.

Напомним, 8 июня актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы. Авария унесла жизнь одного человека. Позднее выяснилось, что Ефремов является виновником аварии. При этом в момент ДТП актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело, актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

9 июня Таганский суд Москвы отправил Ефремову под домашний арест до 9 августа. Решение суда вызвало волну негодования со стороны общественности. Коллеги Ефремова осудили его действия, выразив уверенность, что актер должен быть помещен в СИЗО на время следствия.