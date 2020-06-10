В Фонде помощи пострадавшим в ДТП назвали недопустимыми «нежности» в отношении Ефремова

Москва, 10 июня. «Нежное» отношение к актеру Михаилу Ефремову, который устроил смертельную аварию в центре Москвы, недопустимо. Об этом заявил член попечительского совета Фонда помощи пострадавшим в ДТП Михаил Некрасов.

Эксперт назвал решение отправить Ефремова под домашний арест, а не в СИЗО, «медвежьей услугой» и напомнил, что перед законом все равны.

«У нас и так слишком много нежности к нарушителям, которые обладают тем или иным статусом. На самом деле, это плохо отражается как на представителях творческих профессий, так и на тех, кто делает так называемую медвежью услугу для Ефремова», — цитирует Некрасова iReactor.

Он пока не смог ответить на вопрос, сможет ли фонд помочь семье погибшего в ДТП водителя. Некрасов отметил, что ситуацию рассмотрят, она «еще очень свежая».

В минувший понедельник поздно вечером джип Ефремова вылетел на полосу встречного движения и на Смоленской площади и врезался в фургон Lada. Актер, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, не пострадал. 57-летний водитель Сергей Захаров скончался от полученных травм.

Заслуженного артиста России отправили под домашний арест до 9 августа. В его отношении возбуждено уголовное дело. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы, пишет НСН. Пресс-служба прокуратуры Москвы рассказала, что актер в момент аварии находился не только в состоянии алкогольного, но и наркотического опьянения, передает «Царьград».

Поведение Ефремова вызвало широкий общественный резонанс. Депутат Госдумы Сергей Вострецов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей выразил уверенность, что высокие покровители не спасут актера от наказания.