Психолог заявила, что усыновленный однополой парой ребенок «еще при жизни попадает в ад»

Москва, 10 июня. Ребенок, которого берут на воспитание однополые пары, еще при жизни попадает в ад, поэтому подобного нельзя допускать. Об этом заявила директор общественной организации «Институт демографической безопасности», детский психолог Ирина Медведева.

Она отметила важность закрепляющей традиционное понятие брака поправки к конституции и констатировала, что толерантный западный мир сошел с ума. Понятия «муж» и «жена» там отменяют, а «мать» и «отец» давно остались в прошлом.

«Сейчас в ООН объявили, что вместо понятий «муж» и «жена» необходимо говорить «партнеры», чтобы не оскорблять однополые пары, в которых трудно разобраться, кто какую роль исполняет», — пояснила она в интервью «Политэксперту».

Медведева рассказала, что инициировать нашумевшую поправку предложили специалисты и активисты родительских движений. Они мотивировали это тем, что Запад все сильнее навязывает безумные установки, и если раньше этот аспект не требовал каких-то особых замечаний к основному государственному закону, то теперь настало время их внести.

«Что касается детей в однополых парах, то я не знаю, есть ли нормальные люди, которые сомневаются, что можно разрешать двум гомосексуалистам или лесбиянкам, не важно — мужского или женского пола, брать под опеку или усыновлять ребенка. Любой адекватный человек понимает, что в такой ситуации ребенок еще при жизни попадает в ад. Это жизнь в аду», — подчеркнула психолог.

Эксперт уточнила, что в настоящее время практика усыновления детей однополыми парами итак является непозволительной, но, тем не менее, в стране были подобные случаи. По мнению Медведевой, именно поэтому важно закрепить соответствующее положение на уровне конституции.

«Усыновление или взятие под опеку детей извращенцами должно быть строжайше запрещено. Я не хочу их даже называть однополыми парами. Это совершенно литературная формулировка. Не надо меня упрекать в неполиткорректности. Просто очень полезно называть вещи своими именами. Они не должны воспитывать детей», — резюмировала спикер.

Вопрос воспитания детей в однополых парах стали активно обсуждать на фоне предлагаемой в Конституцию РФ поправки, закрепляющей брак как союз исключительно между мужчиной и женщиной. Дополнительное внимание к этой теме привлек ролик Федерального агентства новостей (ФАН).

В редакции ФАН представили, как в России в 2035 году вымышленная пара геев усыновляет мальчика, а ребенок, отправляемый в новую семью, с ужасом понимает, что ему предстоит жить не с привычными мамой и папой.

Многие эксперты уверены, что дети могут страдать или не получать должного развития в нетрадиционных семьях. Специалисты сходятся во мнении, что перед глазами растущего ребенка должен быть пример здоровых взрослых отношений между разнополыми родителями.