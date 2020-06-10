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Психолог заявила, что усыновленный однополой парой ребенок «еще при жизни попадает в ад»

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Психолог заявила, что усыновленный однополой парой ребенок «еще при жизни попадает в ад»Москва, 10 июня. Ребенок, которого берут на воспитание однополые пары, еще при жизни попадает в ад, поэтому подобного нельзя допускать. Об этом заявила директор общественной организации «Институт демографической безопасности», детский психолог Ирина Медведева.

Она отметила важность закрепляющей традиционное понятие брака поправки к конституции и констатировала, что толерантный западный мир сошел с ума. Понятия «муж» и «жена» там отменяют, а «мать» и «отец» давно остались в прошлом.

«Сейчас в ООН объявили, что вместо понятий «муж» и «жена» необходимо говорить «партнеры», чтобы не оскорблять однополые пары, в которых трудно разобраться, кто какую роль исполняет», — пояснила она в интервью «Политэксперту».

Медведева рассказала, что инициировать нашумевшую поправку предложили специалисты и активисты родительских движений. Они мотивировали это тем, что Запад все сильнее навязывает безумные установки, и если раньше этот аспект не требовал каких-то особых замечаний к основному государственному закону, то теперь настало время их внести. 

«Что касается детей в однополых парах, то я не знаю, есть ли нормальные люди, которые сомневаются, что можно разрешать двум гомосексуалистам или лесбиянкам, не важно — мужского или женского пола, брать под опеку или усыновлять ребенка. Любой адекватный человек понимает, что в такой ситуации ребенок еще при жизни попадает в ад. Это жизнь в аду», — подчеркнула психолог. 

Эксперт уточнила, что в настоящее время практика усыновления детей однополыми парами итак является непозволительной, но, тем не менее, в стране были подобные случаи. По мнению Медведевой, именно поэтому важно закрепить соответствующее положение на уровне конституции. 

«Усыновление или взятие под опеку детей извращенцами должно быть строжайше запрещено. Я не хочу их даже называть однополыми парами. Это совершенно литературная формулировка. Не надо меня упрекать в неполиткорректности. Просто очень полезно называть вещи своими именами. Они не должны воспитывать детей», — резюмировала спикер.

Вопрос воспитания детей в однополых парах стали активно обсуждать на фоне предлагаемой в Конституцию РФ поправки, закрепляющей брак как союз исключительно между мужчиной и женщиной. Дополнительное внимание к этой теме привлек ролик Федерального агентства новостей (ФАН).

В редакции ФАН представили, как в России в 2035 году вымышленная пара геев усыновляет мальчика, а ребенок, отправляемый в новую семью, с ужасом понимает, что ему предстоит жить не с привычными мамой и папой.

Многие эксперты уверены, что дети могут страдать или не получать должного развития в нетрадиционных семьях. Специалисты сходятся во мнении, что перед глазами растущего ребенка должен быть пример здоровых взрослых отношений между разнополыми родителями.

Психолог заявила, что усыновленный однополой парой ребенок «еще при жизни попадает в ад»

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Источник: «Политэксперт»
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