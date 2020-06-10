После смерти Флойда в Бельгии демонтировали памятник королю, который рубил руки африканцам

Прошло более двух недель со дня смерти афроамериканца Джорджа Флойда, а демонстрации против расизма в США продолжаются до сих пор. Протестная активность вышла далеко за пределы североамериканского континента.

«Я не могу дышать!», – сказал афроамериканец за несколько минут до своей смерти. Американский гражданин умер после того, как белый полицейский Дерек Шовин прижал его шею коленом к асфальту и продержал его в таком положении 8 минут 46 секунд.

Столкновения в Миннеаполисе, где Флойд был убит, переросли в масштабные беспорядки по всей стране. Реакция общественных деятелей африканских стран не заставила себя долго ждать. Натали Ямб, ивуарийский политический деятель, заявила в своем профиле в Instagram, что убийство Джорджа Флойда нашло отклик и в других странах:

«На протяжении нескольких дней мы все видели, как общество реагировало на убийство офицером полиции Джорджа Флойда, афроамериканца из города Миннеаполис. Это не первый случай убийства чернокожего белым полицейским в Америке. Их было очень много. Возможно, именно убийство Джорджа Флойда станет той самой последней каплей. Примечательно, что мы видим реакцию не только в Штатах, но и во всем мире».

Зародившись на берегах африканского континента, откуда чернокожее население насильно вывозилось в Северную Америку, протест назревал на протяжении нескольких столетий в США, чтобы потом перелететь через океан туда, где и начался колониализм – в Европу.

На волне протестов против расовой дискриминации чернокожее население Бельгии решило взыскать за грехи бельгийского короля Леопольда II. В конце XIX века монарх под прикрытием «распространения цивилизации» присвоил огромные территории в Африке и превратил Конго в собственный трудовой лагерь. Больше 20 лет конголезцы подвергались жесткой эксплуатации в нечеловеческих условиях и издевательствам – за это время население Конго сократилось почти вдвое.

Конголезцы и другое цветное населения Бельгии до сих пор помнят отрубленные кисти, избиения и убийства. 3 июня в бельгийском городе Гент бюст Леопольда II был облит красной краской и покрыт тканью с надписью «Я не могу дышать». Еще одна статуя была подожжена недалеко от города Антверпен. Затем был демонтирован памятник в самом Антверпене: скульптуру вывезли из города после протестов. Требуют демонтировать и другие памятники.

Но на этом бельгийцы решили не останавливаться. Известный стендап-комик Сесиль Джунга написала открытое письмо министру образования франкофонного сообщества Бельгии Каролине Дезир с требованием сделать обязательными курсы по истории Конго и колонизации в бельгийских школах. Представитель власти ответила известной комедиантке в своем твиттере:

«Спасибо Сесиль Джунга за ее обращение. История Конго, колонизации и независимости в будущем будет включена в учебную программу для всех студентов как неотъемлемая часть истории Бельгии».

Впрочем, есть и другой вариант решения проблемы на случай, если договориться с экс-колонизаторами не получится. Совсем недавно власти Ганы пригласили пострадавших от расизма афроамериканцев переселиться на историческую родину. Министр туризма, искусства и культуры страны Барбара Отенг-Гьяси заявила, что Гана примет каждого африканца, который захочет уехать из США, где чернокожее население подвергается дискриминации по расовому признаку на протяжении последних четырехсот лет. Предложение министра также актуально и для африканцев, которых китайские арендаторы в Гуанчжоу выгоняли из квартир на улицу во время пандемии.

В возвращении к истокам готово помочь не только правительство Ганы, но американский певец Akon. Известный репер построит город в Сенегале, о чем ранее сообщал в своем твиттере. Для этого сенегальские власти подарили звезде 81 гектар земли. План города в западноафриканской стране, откуда родом его семья, уже завершен. Осталось только построить мегаполис.